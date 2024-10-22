Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: IVY moda 164 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc

Quản lý nhân sự trong showroom (08 - 10 NV) Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số được giao. Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng. Đảm bảo chất lượng hình ảnh, trưng bày hàng hóa tại showroom. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi từ 25 - 33 Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan Hiểu biết về ngành hàng thời trang cao cấp Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm quản lý trong ngành bán lẻ. Có kinh nghiệm quản lý sản phẩm hàng hóa số lượng lớn Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Xử lý tình huống tốt, chăm sóc khách hàng Có kỹ năng lập kế hoạch trong công việc Có kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự tốt

Quyền Lợi

Tổng thu nhập khoảng 10tr- 20tr/tháng gồm: Lương cứng + Lương trách nhiệm + Lương doanh thu + Phụ cấp + Các khoản thưởng khác Các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản và nghỉ phép theo quy định của công ty và pháp luật quy định. Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Thời gian làm việc: Ca hành chính, nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển

