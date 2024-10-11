Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
- Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, Phường 10, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Quản lý việc thực hiện các công việc kinh doanh hàng ngày tại cửa hàng.
Theo dõi việc thực hiện định mức kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh kịp thời để đạt được định mức kinh doanh đề ra.
Chỉ đạo việc thực hiện qui trình bán hàng tại cửa hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên giúp họ làm việc chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
Thực hiện các báo cáo tại cửa hàng và các yêu cầu khác của BGĐ.
Quản lý việc thực hiện các công việc kinh doanh hàng ngày tại cửa hàng.
Theo dõi việc thực hiện định mức kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh kịp thời để đạt được định mức kinh doanh đề ra.
Chỉ đạo việc thực hiện qui trình bán hàng tại cửa hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên giúp họ làm việc chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
Thực hiện các báo cáo tại cửa hàng và các yêu cầu khác của BGĐ.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc ngành khác tương đương.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và ở vị trí quản lý hoặc tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoa, quà tặng, mỹ phẩm,...
Có kinh nghiệm và kỹ năng phục vụ khách hàng tốt.
Có kỹ năng lên kế hoạch và tổ chức tốt.
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Sẵn sàng làm việc vào ngày lễ khi có yêu cầu.
Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Cạnh tranh (Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn)
Phụ cấp Cơm Trưa
Thời gian làm việc: Theo ca Ca 1: 7h00 – 16h00 Ca 2: 8h30 – 17h30 Ca 3: 10h00 – 19h00 Ca 4: 12h00 – 21h00
Ca 1: 7h00 – 16h00 Ca 2: 8h30 – 17h30 Ca 3: 10h00 – 19h00 Ca 4: 12h00 – 21h00
Ca 1: 7h00 – 16h00
Ca 2: 8h30 – 17h30
Ca 3: 10h00 – 19h00
Ca 4: 12h00 – 21h00
Ngày nghỉ: 4 ngày/tháng
Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty
Được cung cấp trang thiết bị làm việc
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI