Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, Phường 10, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý việc thực hiện các công việc kinh doanh hàng ngày tại cửa hàng. Theo dõi việc thực hiện định mức kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh kịp thời để đạt được định mức kinh doanh đề ra. Chỉ đạo việc thực hiện qui trình bán hàng tại cửa hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên giúp họ làm việc chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. Thực hiện các báo cáo tại cửa hàng và các yêu cầu khác của BGĐ.

Quản lý việc thực hiện các công việc kinh doanh hàng ngày tại cửa hàng.

Theo dõi việc thực hiện định mức kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh kịp thời để đạt được định mức kinh doanh đề ra.

Chỉ đạo việc thực hiện qui trình bán hàng tại cửa hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên giúp họ làm việc chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.

Thực hiện các báo cáo tại cửa hàng và các yêu cầu khác của BGĐ.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc ngành khác tương đương. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và ở vị trí quản lý hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoa, quà tặng, mỹ phẩm,... Có kinh nghiệm và kỹ năng phục vụ khách hàng tốt. Có kỹ năng lên kế hoạch và tổ chức tốt. Có kỹ năng giao tiếp tốt. Sẵn sàng làm việc vào ngày lễ khi có yêu cầu.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc ngành khác tương đương.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và ở vị trí quản lý hoặc tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoa, quà tặng, mỹ phẩm,...

Có kinh nghiệm và kỹ năng phục vụ khách hàng tốt.

Có kỹ năng lên kế hoạch và tổ chức tốt.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Sẵn sàng làm việc vào ngày lễ khi có yêu cầu.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Cạnh tranh (Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn) Phụ cấp Cơm Trưa Thời gian làm việc: Theo ca Ca 1: 7h00 – 16h00 Ca 2: 8h30 – 17h30 Ca 3: 10h00 – 19h00 Ca 4: 12h00 – 21h00 Ngày nghỉ: 4 ngày/tháng Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty Được cung cấp trang thiết bị làm việc Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Lương: Cạnh tranh (Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn)

Phụ cấp Cơm Trưa

Thời gian làm việc: Theo ca Ca 1: 7h00 – 16h00 Ca 2: 8h30 – 17h30 Ca 3: 10h00 – 19h00 Ca 4: 12h00 – 21h00

Ca 1: 7h00 – 16h00 Ca 2: 8h30 – 17h30 Ca 3: 10h00 – 19h00 Ca 4: 12h00 – 21h00

Ca 1: 7h00 – 16h00

Ca 2: 8h30 – 17h30

Ca 3: 10h00 – 19h00

Ca 4: 12h00 – 21h00

Ngày nghỉ: 4 ngày/tháng

Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin