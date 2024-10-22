Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 37 Đồng Khởi, Q1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Căn cứ vào chỉ tiêu bán hàng được giao, lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng của cửa hàng theo tháng/ quý/ năm.
- Làm báo cáo, tổng hợp/ phân tích báo cáo về các chỉ tiêu của cửa hàng (doanh thu, hàng hóa, nhân sự...) theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm gửi Quản lý.
- Phối hợp với Phòng Nhân sự tiếp nhận, phân công công việc, đào tạo và quản lý nhân sự làm việc tại CH gồm: sắp xếp lịch làm việc, đôn đốc kiểm tra công việc, đánh giá năng lực, giải quyết tình huống của nhân viên...
- Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ của cửa hàng để khách hàng luôn hài lòng về chất lượng dịch vụ và sự chăm sóc tận tình, chu đáo của từng nhân viên.
- Quản lý xuất - nhập hàng hóa: quản lý số lượng hàng tồn, hàng lỗi, hàng bán nhanh/ bán chậm và có hướng giải quyết gửi cho Quản lý.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh và hình ảnh cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn quy định.
- Phối hợp và trực tiếp kiểm kê hàng hóa trung bày và kho tại cửa hàng theo định kỳ.
- Kết hợp với bộ phận CSKH tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng tại cửa hàng quản lý.
- Đề xuất những giải pháp/ phương án để công việc đạt hiệu quả.
- Nắm vững và trực tiếp thực hiện được nghiệp vụ thu ngân/ tư vấn bán hàng.
- Và một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: 25 - 40
- Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại học
- Ngoại hình:
- Nữ cao 1m60 trở lên
- Kỹ năng khác:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Phụ cấp + Lương KPI + % doanh số cửa hàng (được áp vào từng thời kỳ) + Thưởng khác
- Điện thoại, sim:
- Đóng BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 448-450 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

