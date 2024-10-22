Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Căn cứ vào chỉ tiêu bán hàng được giao, lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng của cửa hàng theo tháng/ quý/ năm.

- Làm báo cáo, tổng hợp/ phân tích báo cáo về các chỉ tiêu của cửa hàng (doanh thu, hàng hóa, nhân sự...) theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm gửi Quản lý.

- Phối hợp với Phòng Nhân sự tiếp nhận, phân công công việc, đào tạo và quản lý nhân sự làm việc tại CH gồm: sắp xếp lịch làm việc, đôn đốc kiểm tra công việc, đánh giá năng lực, giải quyết tình huống của nhân viên...

- Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ của cửa hàng để khách hàng luôn hài lòng về chất lượng dịch vụ và sự chăm sóc tận tình, chu đáo của từng nhân viên.

- Quản lý xuất - nhập hàng hóa: quản lý số lượng hàng tồn, hàng lỗi, hàng bán nhanh/ bán chậm và có hướng giải quyết gửi cho Quản lý.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh và hình ảnh cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

- Phối hợp và trực tiếp kiểm kê hàng hóa trung bày và kho tại cửa hàng theo định kỳ.

- Kết hợp với bộ phận CSKH tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng tại cửa hàng quản lý.

- Đề xuất những giải pháp/ phương án để công việc đạt hiệu quả.

- Nắm vững và trực tiếp thực hiện được nghiệp vụ thu ngân/ tư vấn bán hàng.

- Và một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.