Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R3 - Royal City - Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Quản lý sắp xếp ca làm việc của Dược sỹ bán hàng tại nhà thuốc. Chủ động theo dõi hàng hóa xuất nhập, đề xuất đặt hàng. Quản lý hàng hóa, tiền hàng, công tác vệ sinh, tài sản thiết bị tại cửa hàng đào tạo Dược sỹ bán hàng, tư vấn bán hàng tại cửa hàng thuốc. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho khách hàng. Quản lý việc sắp xếp trưng bày hàng hóa và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng thuốc. Bảo quản kiểm kê hạn sử dụng, tình trạng của hàng hóa để có phương án sử lý hàng hết hạn, hư hỏng, không đảm bảo chất lượng. Nhận đơn thuốc từ Bác sỹ, soạn thuốc theo yên cầu của khách hàng, hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý, theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, doanh số tại cửa hàng thuốc, có phương án phòng chống thất thoát hàng hóa và kiểm kê định kỳ hàng tuần/tháng/quý/ năm báo cáo với BĐH. Thực hiện các công việc khác do QLKV phân công

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Dược trở lên. Quản lý hàng hóa, kinh doanh, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho Dược sỹ bán hàng Từ 2 năm kinh nghiệm liên quan tại các chuỗi Dược phẩm, bán lẻ Thành thạo vi tính văn phòng. Giao tiếp tốt, có đạo đức nghề nghiệp, Chủ động, Tri thức và Tuân thủ.

Quyền Lợi

Có lương tăng ca, lương thưởng doanh số Tự hào là thành viên của hệ thống chuỗi nhà thuốc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13 Hưởng 12 ngày phép/năm có lương Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng thâm niên... Du lịch, nghỉ mát Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cầu tiến

