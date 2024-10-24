Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R3

- Royal City

- Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Quản lý sắp xếp ca làm việc của Dược sỹ bán hàng tại nhà thuốc. Chủ động theo dõi hàng hóa xuất nhập, đề xuất đặt hàng. Quản lý hàng hóa, tiền hàng, công tác vệ sinh, tài sản thiết bị tại cửa hàng đào tạo Dược sỹ bán hàng, tư vấn bán hàng tại cửa hàng thuốc. Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho khách hàng. Quản lý việc sắp xếp trưng bày hàng hóa và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng thuốc. Bảo quản kiểm kê hạn sử dụng, tình trạng của hàng hóa để có phương án sử lý hàng hết hạn, hư hỏng, không đảm bảo chất lượng. Nhận đơn thuốc từ Bác sỹ, soạn thuốc theo yên cầu của khách hàng, hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý, theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, doanh số tại cửa hàng thuốc, có phương án phòng chống thất thoát hàng hóa và kiểm kê định kỳ hàng tuần/tháng/quý/ năm báo cáo với BĐH. Thực hiện các công việc khác do QLKV phân công
Quản lý sắp xếp ca làm việc của Dược sỹ bán hàng tại nhà thuốc. Chủ động theo dõi hàng hóa xuất nhập, đề xuất đặt hàng.
Quản lý hàng hóa, tiền hàng, công tác vệ sinh, tài sản thiết bị tại cửa hàng đào tạo Dược sỹ bán hàng, tư vấn bán hàng tại cửa hàng thuốc.
Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho khách hàng.
Quản lý việc sắp xếp trưng bày hàng hóa và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng thuốc.
Bảo quản kiểm kê hạn sử dụng, tình trạng của hàng hóa để có phương án sử lý hàng hết hạn, hư hỏng, không đảm bảo chất lượng.
Nhận đơn thuốc từ Bác sỹ, soạn thuốc theo yên cầu của khách hàng, hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý, theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ.
Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, doanh số tại cửa hàng thuốc, có phương án phòng chống thất thoát hàng hóa và kiểm kê định kỳ hàng tuần/tháng/quý/ năm báo cáo với BĐH.
Thực hiện các công việc khác do QLKV phân công

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Dược trở lên. Quản lý hàng hóa, kinh doanh, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho Dược sỹ bán hàng Từ 2 năm kinh nghiệm liên quan tại các chuỗi Dược phẩm, bán lẻ Thành thạo vi tính văn phòng. Giao tiếp tốt, có đạo đức nghề nghiệp, Chủ động, Tri thức và Tuân thủ.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Dược trở lên.
Quản lý hàng hóa, kinh doanh, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho Dược sỹ bán hàng
Từ 2 năm kinh nghiệm liên quan tại các chuỗi Dược phẩm, bán lẻ
Thành thạo vi tính văn phòng.
Giao tiếp tốt, có đạo đức nghề nghiệp, Chủ động, Tri thức và Tuân thủ.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương tăng ca, lương thưởng doanh số Tự hào là thành viên của hệ thống chuỗi nhà thuốc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13 Hưởng 12 ngày phép/năm có lương Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng thâm niên... Du lịch, nghỉ mát Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cầu tiến
Có lương tăng ca, lương thưởng doanh số
Tự hào là thành viên của hệ thống chuỗi nhà thuốc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay
Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13
Hưởng 12 ngày phép/năm có lương
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng thâm niên...
Du lịch, nghỉ mát
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cầu tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

