Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yết Kiêu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Chịu trách nhiệm điều hành, kiểm soát, theo dõi các hoạt động của cửa hàng. Đảm bảo vận hành cửa hàng luôn đạt kết quả tốt nhất.

2. Kiểm soát các chi phí, hoàn thành các mục tiêu về doanh số, lợi nhuận được đề ra.

3. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.

4. Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, phản hồi từ khách hàng.

5. Đào tạo, hướng dẫn nhân viên, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại siêu thị bán lẻ.

- Có khả năng quản lý nhân viên, kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, tư duy hệ thống, đào tạo và huấn luyện nhân viên.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần PT Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững. Môi trường làm việc năng động, an toàn và thân thiện Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Công ty Thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa dành cho CBNV Du lịch, teambuilding hàng năm.

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững.

Môi trường làm việc năng động, an toàn và thân thiện

Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Công ty

Thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa dành cho CBNV

Du lịch, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin