Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VITAL GO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 108, ngõ 43, phố Trung Kính, tổ 38, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Quản lý nhân sự:

- Tuyển dụng và huấn luyện: hiểu rõ và sâu sát từng nhân viên mà mình quản lý để bổ sung nghiệp vụ kịp thời đối với các nhân viên còn yếu.

- Kiểm tra, giám sát nhân sự tại các cửa hàng được giao

- Đánh giá – khen thưởng – xử lý vi phạm

- Điều động nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động của cửa hàng.

2. Quản lý hàng hóa & công cụ dụng cụ:

- Đảm bảo các qui trình xuất nhập hàng hóa theo qui định của công ty

- Quản lý được hàng tồn tại các cửa hàng

- Quản lý được số lượng hỏng và hủy tại cửa hàng và đưa các biện pháp nhằm làm giảm tối đa tỉ lệ hỏng hủy.

- Điều phối các mã hàng bán chậm

- Nắm bắt được nhu cầu hàng hóa của khách hàng tại địa bàn mình phụ trách

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi

- Quản lý và theo dõi tình trạng tài sản kịp thời sữa chữa khi phát hiện hỏng hóc.

3. Vệ sinh trưng bày:

- Đảm bảo việc trưng bày tại cửa hàng theo tiêu chí của công ty

- Trang trí văn phòng hay cửa hàng khi có chương trình.

- Tham gia thực hiện các chương trình khuyến mãi.

4. Các công việc khác:

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

- Hỗ trợ các đồng nghiệp khi cần thiết.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh.

- Có kinh nghiệm 1 – 2 năm làm việc ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc các vị trí liên quan, ưu tiên ngành hàng bán lẻ

- Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.

- Kỹ năng xử lý vấn đề.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VITAL GO Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ lễ, tết, thưởng tháng 13 theo quy định Luật lao động và theo nội quy công ty Review tăng lương cơ bản 6 tháng- 1 năm/lần tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Môi trường làm việc thoải mái, năng động, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Dải lương: 9.000.000 - 15.000.000 (trao đổi theo kinh nghiệm)

Hưởng các chế độ lễ, tết, thưởng tháng 13 theo quy định Luật lao động và theo nội quy công ty

Review tăng lương cơ bản 6 tháng- 1 năm/lần tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VITAL GO

