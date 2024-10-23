Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Lotus, Sài Đồng, Long Biên

1. Về nhân sự:

Phân công, sắp xếp ca làm việc, điều hành công việc trong nhà thuốc. Kiểm tra việc chấp hành các quy định tại nhà thuốc, các quy chế chuyên môn về dược, việc tuân thủ các nguyên tắc GPP và thực hiện công việc chuyên môn theo đúng quy trình thao tác chuẩn đã ban hành. Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ đạt tiêu chuẩn

2. Về sản phẩm:

Lập dự trù đặt mua thuốc tại công ty Quản lý hiệu quả về hàng nhập – hàng tồn – hàng hủy Luôn cập nhật các sản phẩm mới – tăng thêm mặt hàng mới cho Nhà thuốc

3. Về chuyên môn:

Tư vấn cho khách hàng; Hướng dẫn cho khách hàng sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả Theo dõi, kiểm tra đơn thuốc đối với thuốc bán theo đơn Thay thế thuốc trong toa khi có sự đồng ý của người mua theo đúng quy chế Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc Giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo phân cấp Tiến hành thu hồi thuốc tại nhà thuốc khi có công văn thông báo thu hồi: kiểm kê kiểm tra tồn kho, thu hồi thuốc, biệt trữ, lập báo cáo thu hồi, làm thủ tục chuyển hàng về công ty xử lý Theo dõi – có trách nhiệm về: điều kiện bảo quản trong nhà thuốc, chất lượng thuốc trong quá trình bảo quản, lưu thông, phân phối. hạn dùng thuốc

4. Về báo cáo: Thực hiện các công tác báo cáo theo quy định của Công ty

5. Các công việc khác:

Phối kết hợp với các phòng ban trong việc để tạo kết quả mục tiêu chung Tiên phong tham gia các hoạt động chung của Công ty nhằm tạo văn hóa sắc nét Tham gia các công việc khác theo quy định của quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp: cao đẳng trở lên (Ưu tiên có CCHN đại học hợp tác 5tr) Kinh nghiệm: 2 năm tại vị trí tương đương hoặc 3 năm tại cửa hàng phó Kỹ năng: lập kế hoạch – quản trị nhân sự Trách nhiệm – Cầu thị - Đạo đức nghề nghiệp – có chí tiến thủ

Thu nhập: cạnh tranh – khác biệt Hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước & Công ty 2 tháng thử việc: đóng BHXH + 100% lương + BH sức khỏe PVI Được đào tạo nội bộ & bên ngoài Tham gia các hoạt động gắn kết Ngày nghỉ: theo quy định của Nhà nước + 1 ngày nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương Tham gia vào dự án Phát triển đội ngũ quản lý kế cận.

