Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CAREACE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH CAREACE

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH CAREACE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Lotus, Sài Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Về nhân sự:
Phân công, sắp xếp ca làm việc, điều hành công việc trong nhà thuốc. Kiểm tra việc chấp hành các quy định tại nhà thuốc, các quy chế chuyên môn về dược, việc tuân thủ các nguyên tắc GPP và thực hiện công việc chuyên môn theo đúng quy trình thao tác chuẩn đã ban hành. Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ đạt tiêu chuẩn
Phân công, sắp xếp ca làm việc, điều hành công việc trong nhà thuốc.
Kiểm tra việc chấp hành các quy định tại nhà thuốc, các quy chế chuyên môn về dược, việc tuân thủ các nguyên tắc GPP và thực hiện công việc chuyên môn theo đúng quy trình thao tác chuẩn đã ban hành.
Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ đạt tiêu chuẩn
2. Về sản phẩm:
Lập dự trù đặt mua thuốc tại công ty Quản lý hiệu quả về hàng nhập – hàng tồn – hàng hủy Luôn cập nhật các sản phẩm mới – tăng thêm mặt hàng mới cho Nhà thuốc
Lập dự trù đặt mua thuốc tại công ty
Quản lý hiệu quả về hàng nhập – hàng tồn – hàng hủy
Luôn cập nhật các sản phẩm mới – tăng thêm mặt hàng mới cho Nhà thuốc
3. Về chuyên môn:
Tư vấn cho khách hàng; Hướng dẫn cho khách hàng sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả Theo dõi, kiểm tra đơn thuốc đối với thuốc bán theo đơn Thay thế thuốc trong toa khi có sự đồng ý của người mua theo đúng quy chế Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc Giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo phân cấp Tiến hành thu hồi thuốc tại nhà thuốc khi có công văn thông báo thu hồi: kiểm kê kiểm tra tồn kho, thu hồi thuốc, biệt trữ, lập báo cáo thu hồi, làm thủ tục chuyển hàng về công ty xử lý Theo dõi – có trách nhiệm về: điều kiện bảo quản trong nhà thuốc, chất lượng thuốc trong quá trình bảo quản, lưu thông, phân phối. hạn dùng thuốc
Tư vấn cho khách hàng; Hướng dẫn cho khách hàng sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả
Theo dõi, kiểm tra đơn thuốc đối với thuốc bán theo đơn
Thay thế thuốc trong toa khi có sự đồng ý của người mua theo đúng quy chế
Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc
Giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo phân cấp
Tiến hành thu hồi thuốc tại nhà thuốc khi có công văn thông báo thu hồi: kiểm kê kiểm tra tồn kho, thu hồi thuốc, biệt trữ, lập báo cáo thu hồi, làm thủ tục chuyển hàng về công ty xử lý
Theo dõi – có trách nhiệm về: điều kiện bảo quản trong nhà thuốc, chất lượng thuốc trong quá trình bảo quản, lưu thông, phân phối. hạn dùng thuốc
4. Về báo cáo: Thực hiện các công tác báo cáo theo quy định của Công ty
4. Về báo cáo:
5. Các công việc khác:
Phối kết hợp với các phòng ban trong việc để tạo kết quả mục tiêu chung Tiên phong tham gia các hoạt động chung của Công ty nhằm tạo văn hóa sắc nét Tham gia các công việc khác theo quy định của quản lý trực tiếp
Phối kết hợp với các phòng ban trong việc để tạo kết quả mục tiêu chung
Tiên phong tham gia các hoạt động chung của Công ty nhằm tạo văn hóa sắc nét
Tham gia các công việc khác theo quy định của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: cao đẳng trở lên (Ưu tiên có CCHN đại học hợp tác 5tr) Kinh nghiệm: 2 năm tại vị trí tương đương hoặc 3 năm tại cửa hàng phó Kỹ năng: lập kế hoạch – quản trị nhân sự Trách nhiệm – Cầu thị - Đạo đức nghề nghiệp – có chí tiến thủ
Tốt nghiệp: cao đẳng trở lên (Ưu tiên có CCHN đại học hợp tác 5tr)
Kinh nghiệm: 2 năm tại vị trí tương đương hoặc 3 năm tại cửa hàng phó
Kỹ năng: lập kế hoạch – quản trị nhân sự
Trách nhiệm – Cầu thị - Đạo đức nghề nghiệp – có chí tiến thủ

Tại CÔNG TY TNHH CAREACE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: cạnh tranh – khác biệt Hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước & Công ty 2 tháng thử việc: đóng BHXH + 100% lương + BH sức khỏe PVI Được đào tạo nội bộ & bên ngoài Tham gia các hoạt động gắn kết Ngày nghỉ: theo quy định của Nhà nước + 1 ngày nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương Tham gia vào dự án Phát triển đội ngũ quản lý kế cận.
Thu nhập: cạnh tranh – khác biệt
Hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước & Công ty
2 tháng thử việc: đóng BHXH + 100% lương + BH sức khỏe PVI
Được đào tạo nội bộ & bên ngoài
Tham gia các hoạt động gắn kết
Ngày nghỉ: theo quy định của Nhà nước + 1 ngày nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương
Tham gia vào dự án Phát triển đội ngũ quản lý kế cận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAREACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CAREACE

CÔNG TY TNHH CAREACE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

