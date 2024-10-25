Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc
Chịu trách nhiệm quản lý cả quầy và bếp tại cửa hàng:
•Lập và quản lý kế hoạch mục tiêu hàng tháng/ tuần/ ngày về: doanh thu, lợi nhuận, chi phí nhân lực, chi phí vận hành, kế hoạch sản xuất ... của Cửa hàng mà mình phụ trách;
•Quản lý toàn bộ hoạt động về: chất lượng, dịch vụ, vệ sinh của Cửa hàng mà mình phụ trách;
•Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng vượt ngoài phạm vi kiểm soát của Quản lý Quầy trong ca làm việc. Nâng cao sự hài long của khách hàng bằng cách theo dõi thái độ của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại cửa hàng;
•Phụ trách quản lý tiền bạc ở Cửa hàng, hàng ngày tiến hành kiểm đếm doanh thu cẩn thận để sau đó đem nộp về Công ty theo đúng quy định ;
•Định kỳ kiểm kê và quản lý tài sản và việc sử dụng tất cả máy móc thiết bị tại cửa hàng nhằm hạn chế hư hỏng, bể vỡ, thất thoát;
•Quản lý những vấn đề/ rủi ro liên quan đến Cửa hàng: Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, an toàn thực phẩm, và những thủ tục hành chánh liên quan đến Cơ quan ban ngành địa phương;
•Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực bằng cách sắp xếp lịch làm việc và phân ca 1 cách hợp lý (bao gồm cả giờ chính thức và giờ làm thêm), sắp xếp bố trí nhân công theo chức năng trách nhiệm của nhân viên nhằm đạt hiệu quả làm việc cao nhất cho hoạt động của Cửa hàng
Yêu Cầu Công Việc
•Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa hàng thực phẩm...;
•Kỹ năng Giao tiếp và Quản lý đội nhóm tốt;
•Có khả năng lên kế hoạch và quản lý nhiều công việc một cách hiệu quả;
•Khả năng thu thập ghi nhận thông tin và báo cáo tốt;
•Có thể tăng ca, đáp ứng yêu cầu giờ giấc theo yêu cầu công việc;
•Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở, luôn tiếp nhận phản hồi một cách tích cực;
•Ưu tiên ứng viên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Quyền Lợi
Lộ trình đào tạo, thăng tiến: Store manager -> Store Consultant -> Sales manager -> ....
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
