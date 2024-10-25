Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý cả quầy và bếp tại cửa hàng:

•Lập và quản lý kế hoạch mục tiêu hàng tháng/ tuần/ ngày về: doanh thu, lợi nhuận, chi phí nhân lực, chi phí vận hành, kế hoạch sản xuất ... của Cửa hàng mà mình phụ trách;

•Quản lý toàn bộ hoạt động về: chất lượng, dịch vụ, vệ sinh của Cửa hàng mà mình phụ trách;

•Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng vượt ngoài phạm vi kiểm soát của Quản lý Quầy trong ca làm việc. Nâng cao sự hài long của khách hàng bằng cách theo dõi thái độ của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại cửa hàng;

•Phụ trách quản lý tiền bạc ở Cửa hàng, hàng ngày tiến hành kiểm đếm doanh thu cẩn thận để sau đó đem nộp về Công ty theo đúng quy định ;

•Định kỳ kiểm kê và quản lý tài sản và việc sử dụng tất cả máy móc thiết bị tại cửa hàng nhằm hạn chế hư hỏng, bể vỡ, thất thoát;

•Quản lý những vấn đề/ rủi ro liên quan đến Cửa hàng: Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, an toàn thực phẩm, và những thủ tục hành chánh liên quan đến Cơ quan ban ngành địa phương;

•Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực bằng cách sắp xếp lịch làm việc và phân ca 1 cách hợp lý (bao gồm cả giờ chính thức và giờ làm thêm), sắp xếp bố trí nhân công theo chức năng trách nhiệm của nhân viên nhằm đạt hiệu quả làm việc cao nhất cho hoạt động của Cửa hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Trình độ học vấn từ Cao đẳng trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và có kinh nghiệm về F&B;

•Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa hàng thực phẩm...;

•Kỹ năng Giao tiếp và Quản lý đội nhóm tốt;

•Có khả năng lên kế hoạch và quản lý nhiều công việc một cách hiệu quả;

•Khả năng thu thập ghi nhận thông tin và báo cáo tốt;

•Có thể tăng ca, đáp ứng yêu cầu giờ giấc theo yêu cầu công việc;

•Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở, luôn tiếp nhận phản hồi một cách tích cực;

•Ưu tiên ứng viên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tính tăng ca ngoài giờ (OT) - Hưởng đầy đủ bảo hiểm theo luật định, lương tháng 13, thưởng KPI năm theo quy định hiện hành; - Review lương vào tháng 03 hàng năm sau đánh giá; - Khám sức khỏe định kỳ; - Cơ hội tham gia các khóa đào tào của CJ Group; - Thẻ giftcard cho nhân viên mới ký Hợp đồng lao động chính thức sau thử việc và gift card sinh nhật cho nhân viên chính thức; - Giảm giá 40% dành riêng cho thành viên tập đoàn khi sử dụng dịch vụ của CJ TOUS les JOURS, CJ CGV, 20% CJ Vina Agri (Meat Master)...và các chế độ phúc lợi khác.

Lộ trình đào tạo, thăng tiến: Store manager -> Store Consultant -> Sales manager -> ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin