Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về hoạt động của Quầy trong ca làm việc:
Nắm được doanh thu cửa hàng hằng ngày, nộp tiền doanh thu hàng ngày vào tài khoản công ty Hướng dẫn và kiểm tra việc trưng bày, vệ sinh tại cửa hàng hàng ngày; Kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm từ bộ phận Sản xuất chuyển đến cửa hàng; Kiểm tra và giám sát thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên trong ca làm việc; Quản lý tài sản của cửa hàng; Đào tạo cho nhân viên; Hỗ trợ cửa hàng trưởng quản lý nhân viên bằng cách sắp xếp lịch làm việc và phân ca 1 cách hợp lý, đảm bảo nhân viên tuân thủ đúng quy trình làm việc chuẩn do Công ty đề ra; Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên bán hàng trong ca làm việc;
Nắm được doanh thu cửa hàng hằng ngày, nộp tiền doanh thu hàng ngày vào tài khoản công ty
Hướng dẫn và kiểm tra việc trưng bày, vệ sinh tại cửa hàng hàng ngày;
Kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm từ bộ phận Sản xuất chuyển đến cửa hàng;
Kiểm tra và giám sát thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên trong ca làm việc;
Quản lý tài sản của cửa hàng;
Đào tạo cho nhân viên;
Hỗ trợ cửa hàng trưởng quản lý nhân viên bằng cách sắp xếp lịch làm việc và phân ca 1 cách hợp lý, đảm bảo nhân viên tuân thủ đúng quy trình làm việc chuẩn do Công ty đề ra;
Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên bán hàng trong ca làm việc;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa hàng thực phẩm...; Kỹ năng Giao tiếp và Quản lý đội nhóm tốt Có khả năng lên kế hoạch và quản lý nhiều công việc một cách hiệu quả Khả năng thu thập ghi nhận thông tin và báo cáo tốt Có thể tăng ca, đáp ứng yêu cầu giờ giấc theo yêu cầu công việc; Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở, luôn tiếp nhận phản hồi một cách tích cực Ngoại hình ưa nhìn. Thời gian làm việc: Xoay ca (26 ngày công/ tháng), 9 giờ/ngày (bao gồm 1 giờ giải lao)
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa hàng thực phẩm...;
Kỹ năng Giao tiếp và Quản lý đội nhóm tốt
Có khả năng lên kế hoạch và quản lý nhiều công việc một cách hiệu quả
Khả năng thu thập ghi nhận thông tin và báo cáo tốt
Có thể tăng ca, đáp ứng yêu cầu giờ giấc theo yêu cầu công việc;
Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở, luôn tiếp nhận phản hồi một cách tích cực
Ngoại hình ưa nhìn.
Thời gian làm việc: Xoay ca (26 ngày công/ tháng), 9 giờ/ngày (bao gồm 1 giờ giải lao)
Ca A: 6h30-15h30
Ca B: 13h30-22h30

Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tính tăng ca ngoài giờ (OT) - Hưởng đầy đủ bảo hiểm theo luật định, lương tháng 13, thưởng KPI năm theo quy định hiện hành; - Review lương vào tháng 03 hàng năm sau đánh giá; - Khám sức khỏe định kỳ, gói khám răng định kỳ; - Teambuilding, event; - Cơ hội tham gia các khóa đào tào của CJ Group; - Thẻ giftcard cho nhân viên mới ký Hợp đồng lao động chính thức sau thử việc và gift card sinh nhật cho nhân viên chính thức; - Giảm giá 40% dành riêng cho thành viên tập đoàn khi sử dụng dịch vụ của CJ TOUS les JOURS, CJ CGV, CJ Food, 20% CJ Vina Agri (Meat Master)...và các chế độ phúc lợi khác. - Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng:
Hall manager -> Store manager -> Store Consultant -> ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 14 tòa nhà CJ, 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

