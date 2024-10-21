Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về hoạt động của Quầy trong ca làm việc:
Nắm được doanh thu cửa hàng hằng ngày, nộp tiền doanh thu hàng ngày vào tài khoản công ty Hướng dẫn và kiểm tra việc trưng bày, vệ sinh tại cửa hàng hàng ngày; Kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm từ bộ phận Sản xuất chuyển đến cửa hàng; Kiểm tra và giám sát thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên trong ca làm việc; Quản lý tài sản của cửa hàng; Đào tạo cho nhân viên; Hỗ trợ cửa hàng trưởng quản lý nhân viên bằng cách sắp xếp lịch làm việc và phân ca 1 cách hợp lý, đảm bảo nhân viên tuân thủ đúng quy trình làm việc chuẩn do Công ty đề ra; Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên bán hàng trong ca làm việc;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa hàng thực phẩm...;
Kỹ năng Giao tiếp và Quản lý đội nhóm tốt
Có khả năng lên kế hoạch và quản lý nhiều công việc một cách hiệu quả
Khả năng thu thập ghi nhận thông tin và báo cáo tốt
Có thể tăng ca, đáp ứng yêu cầu giờ giấc theo yêu cầu công việc;
Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở, luôn tiếp nhận phản hồi một cách tích cực
Ngoại hình ưa nhìn.
Thời gian làm việc: Xoay ca (26 ngày công/ tháng), 9 giờ/ngày (bao gồm 1 giờ giải lao)
Ca A: 6h30-15h30
Ca B: 13h30-22h30
Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hall manager -> Store manager -> Store Consultant -> ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
