Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 29, đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

· Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu mua hàng của khách hàng
· Chẩn đoán, kê đơn, bán thuốc/ sản phẩm
· Tư vấn và hướng dẫn liều dùng, cách dùng sản phẩm/ thuốc.
· Tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn liều dùng đối với sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khoẻ và vật tư – thiết bị y tế trực tiếp tại cửa hàng trực thuộc Công ty.
· Đảm bảo vệ sinh cửa hàng, sắp xếp và quản lí kệ thuốc theo đúng chuẩn của công ty
· Quản lí và hỗ trợ chuyên môn, đào tạo dược sĩ bán hàng, dược sĩ thực tập
· Dự trù và luân chuyển hàng hóa dựa vào tình hình thực tế của cửa hàng.
· Theo dõi tiến độ đặt hàng và thanh toán đối với khách hàng đặt hàng online.
· Đánh giá KPIs nhân viên theo quy chuẩn mà công ty quy định.
· Đề xuất phương án kinh doanh phù hợp cho ASM.
· Xử lý tình huống phát sinh tại nhà thuốc.
· Tuyên truyền và kết nối các hoạt động của công ty với Dược Sĩ Bán Hàng
· Xem xét và đề xuất Dược Sĩ Bán Hàng thành Cửa hàng trưởng mới.
· Kết nối khối văn phòng với các nhà thuốc.
· Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp Y Dược
Biết cắt liều cơ bản.
Đứng bán chính trên 1 năm
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lí chuỗi nhà thuốc hoặc làm việc tại chuỗi nhà thuốc.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 12.000.000 (bao gồm lương cơ bản + thưởng chiết khấu sản phẩm, thưởng doanh thu...)
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy tính, VPP phục vụ công việc
Làm việc trong môi trường máy lạnh, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng. Nhiều cơ hội thăng tiến
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được nghỉ 4 ngày/ tháng + 12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An

Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 65 Thân Văn Nhiếp, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

