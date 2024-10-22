Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc, nghiệp vụ của các nhân viên, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn công việc, thúc đẩy nhân sự trong team hoàn thành công việc theo KPI định kỳ. Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng, phân bổ công việc, điều phối nhân viên đảm bảo công việc không tồn đọng, luôn giải quyết đúng thời hạn và tối ưu hóa thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ nhân viên trong việc tương tác giữa các phòng ban liên quan về nghiệp vụ và quy trình. Theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề của phòng ban ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về cách xử lý các trường hợp đặc biệt. Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp tiến độ công việc và hòa nhập môi trường team nhanh chóng. Xử lý các vấn đề nội bộ của team thuộc cấp quản lý, triển khai các nội quy, chính sách của công ty đưa xuống đảm bảo tính nhất quán và hoàn thành công việc. Thành thạo hệ thống vận hành của phòng ban, chủ động đề xuất cải tiến và nâng cao chất lượng công việc cho cấp trên. Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học Hơn 2 năm kinh nghiệm trong môi trường contact center, mạnh về kênh Call/ Chat/ Email Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường chất lượng, định hướng dịch vụ. Có kinh nghiệm lĩnh vực Express/ Logistics là 1 lợi thế Kỹ năng máy tính tốt (word, excel, Internet, email) Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và kỹ năng đàm phán Có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ công việc và quản lý nhóm chặt chẽ Tiếng Anh khá (giao tiếp và văn bản)

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường Tết bonus, review lương 1 năm/ lần Thưởng hiệu suất công việc 1 năm/ lần (1 - 4 tháng lương) Đóng BHXH BHYT BHTN đầy đủ 12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương Year End Party, Townhall toàn quốc mỗi năm Du lich, nghỉ mát cùng công ty hằng năm Các hoạt động team building hấp dẫn, hoạt động gắn kết nội bộ thường xuyên Được công ty trang bị laptop

Đào tạo và phát triển:

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline Cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, Quản lý ...

Môi trường làm việc & Đồng nghiệp:

Lãnh đạo cấp cao cởi mở, tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển Môi trường làm việc trẻ trung năng động Phạm vi công việc lớn, công ty scale hơn 6000 nhân sự, công ty có hoạt động trải dài trên 63 tỉnh thành/phố

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

