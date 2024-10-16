Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

1. Quản lý Nhóm Nhân viên Chăm sóc Khách hàng:
Đảm bảo việc chăm sóc khách hàng qua các kênh hỗ trợ trực tuyến & trực tiếp tại văn phòng. Hỗ trợ giải quyết các yêu cầu của nhóm khách hàng khác tại văn phòng. Phân tích, đánh giá, báo cáo và đề xuất về các yêu cầu, các thắc mắc/ khiếu nại phát sinh và tình trạng giải quyết vấn đề, biện pháp khắc phục cho khách hàng và nhân viên theo định kỳ hàng tuần, tháng và hàng năm. Hỗ trợ nhân viên trong việc xử lý các yêu cầu và khiếu nại Quản lý đội ngũ nhân sự, sắp xếp, phân chia công việc để đảm bảo hiệu suất và chất lượng cam kết. Tổ chức đánh giá (performance review) theo tháng và có giải pháp cho các nhân sự low performance.
2. Đảm Bảo Chất Lượng Dịch Vụ:
Giám sát và đảm bảo rằng mọi hoạt động chăm sóc khách hàng đều tuân thủ các tiêu chuẩn và chính sách của công ty, nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ xuất sắc cho khách hàng.
3. Phân Tích và Báo Cáo và Cải Tiến Quy Trình:
Thu thập, phân tích dữ liệu về hoạt động và hiệu suất của đội ngũ chăm sóc khách hàng, cũng như đánh giá sự hài lòng của khách hàng để đưa ra các báo cáo và đề xuất cải thiện dịch vụ. Liên tục tìm kiếm và triển khai các sáng kiến để cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hiệu suất và chất lượng dịch vụ, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian xử lý công việc.
1. KIẾN THỨC
Tốt nghiệp Đại Học. Ưu tiên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Thương Mại Điện Tử Có kiến thức về dịch vụ khách hàng và nghiệp vụ chăm sóc khách hàng. Có kiến thức về thị trường giao nhận, vận tải, thương mại điện tử.
2. THÁI ĐỘ
Luôn hướng đến “khách hàng” và đặt văn hoá “khách hàng” là trung tâm; Thái độ tích cực, thân thiện, luôn sẵn sằng lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ khách hàng cũng như đồng nghiệp; Cầu tiến, tin cậy, kiên nhẫn, lịch sự; Giữ cam kết, tôn trọng và hợp tác, đổi mới và sáng tạo.
3. KỸ NĂNG
Ra quyết định trong công tác chăm sóc Khách hàng và quản lý đội nhóm. Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục tốt Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Kỹ năng tổng hợp, báo cáo và phân tích thông tin, vấn đề. Kỹ năng quản lý công việc theo kế hoạch về thời gian một cách hiệu quả.
4. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Tối thiểu 05 (năm) năm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng/ chăm sóc khách hàng. Tối thiểu 2 (năm) ở vị trí tương đương
5. KHÁC
Giao tiếp rõ ràng, hiệu quả, không nói ngọng, nói lắp, không nói tiếng, giọng địa phương Có laptop cá nhân để làm việc Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 16 triệu Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước; Khám sức khỏe định kỳ; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thách thức trong ngành Logistics; Cơ hội được đào tạo và học tập; Không gian làm việc mở của môi trường Start up; Year-end Party; Cơ hội trải nghiệm khắp mọi miền đất nước qua hệ thống vận hành trải dài khắp 63/63 tỉnh thành của Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 405/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

