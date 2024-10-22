Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu

Mức lương Đến 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Zone 3 và Zone 4, tầng 16, tòa nhà vp 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 28 Triệu

● Đối ứng chat/ Email/ Cuộc gọi từ khách hàng người Nhật

● Đối ứng theo dõi tiến độ và quá trình thanh toán phí dịch vụ của khách hàng

● Lập đề nghị thanh toán và gửi cho khách hàng

● Dựa trên cơ sở hiểu rõ về chức năng hệ thống, đưa ra tư vấn hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ Dr.JOY như hệ thống chấm công ....

● Những nghiệp vụ khác hỗ trợ khách hàng Nhật Bản.

Với Mức Lương Đến 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

[Must have]

● Chứng chỉ năng lực Nhật ngữ JLPT N1 hoặc N2 kèm kinh nghiệm đối ứng khách hàng Nhật

● Khả năng giao tiếp nói và viết tốt

● Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, có năng lực lựa chọn cung cấp các giải pháp thích hợp cho những yêu cầu của khách hàng.

● Có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao

● Có khả năng chịu được áp lực

● Độ tuổi dưới 35

[Nice to have]

● Từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản

● Có kinh nghiệm sales, customer service, tư vấn cho khách hàng Nhật Bản qua mail và điện thoại

● Có chứng chỉ BJT

Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: đến 28,000,000 VNĐ (Gross)

● Thưởng Tết, Thưởng Performance 1 lần/ năm

● Bảo hiểm full lương

● Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Dr.JOY care

● Câu lạc bộ: Yoga, cầu lông, bóng đá....

● Có cơ hội để nâng cao năng lực Nhật ngữ trong suốt quá trình làm việc trực tiếp với người Nhật và khóa học tiếng Nhật nội bộ.

● Thời gian làm việc: T2-T6 (8h15 – 17h30)

● Địa chỉ: Zone 3 & Zone 4, Tầng 16 ,Tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

