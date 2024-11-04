Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

Mức lương 18 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Kosmo, 161 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 18 - 35 Triệu

Hỗ trợ, kiểm tra, nhắc nhở và đảm bảo các quy trình, thủ tục đã thống nhất được áp dụng đúng và chính xác trong dự án/bộ phận. Theo dõi tiến độ dự án, đánh giá chất lượng trước khi bàn giao cho Khách hàng, kế hoạch nâng cao chất lượng,... Đưa ra cảnh báo, cảnh báo và biện pháp khắc phục liên quan đến tiến độ, rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề cho các dự án. Thu thập và phân tích thông tin để báo cáo hàng ngày/tuần/tháng cho các bên liên quan. Cung cấp đào tạo về quy trình và yêu cầu ISO cho nhân viên mới. Hỗ trợ các nhân viên khác đáp ứng việc tuân thủ và kiểm toán của ISO. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của tổ chức nếu cần.

Với Mức Lương 18 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở làm trong các công ty IT Outsourcing. Có kiến thức về quản lý dự án, quy trình phát triển phần mềm và phương pháp phát triển phần mềm như Agile/Scrum, Kanban, Waterfall. Có kiến thức về ISO 27001, ISO 9001 và có khả năng áp dụng vào công việc. Tư duy logic và chú ý đến chi tiết. Có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu. Có khả quản lý thời gian, lập kế hoạch, soạn thảo tài liệu. Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm. Chủ động tìm kiếm cơ hội học tập ngoài yêu cầu hiện tại. Có tư duy tốt, linh hoạt và khả năng phản biện. Chủ động học hỏi, cam kết hoàn thành công việc. Có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Có tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc, ngày phép, nghỉ phép:

Thời gian làm việc flexible, bắt đầu từ 7h - 9h, nghỉ trưa 1h (12h00-13h), kết thúc công việc trong 8 tiếng làm việc. Chế độ làm việc remote mỗi tháng, tối đa 30%/năm. Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm. Nghỉ sinh nhật công ty. Nhân viên nữ được thêm 0.5 ngày nghỉ phép/tháng.

2. Chế độ lương thưởng:

Review kết quả công việc và lương 6 tháng/lần. Thưởng team dự án 2 lần/năm. Thưởng các dịp lễ, tết. Thưởng cuối năm theo năng lực và hiệu suất công việc.

3. Trợ cấp chứng chỉ, học tập:

Hỗ trợ 75%-100% các chi phí học, thi các chứng chỉ nghiệp vụ Quốc tế. Trợ cấp tiếng Nhật lên tới 5.000.000 đồng (với các vị trí tuyển vào ban đầu không có tiếng Nhật).

4. Chế độ phúc lợi khác:

Quà sinh nhật. Thưởng thâm niên sau mỗi 5 năm làm việc. 100% cấp Macbook hoặc Mac mini để làm việc. Team building hàng quý, company trip hàng năm. Khám sức khỏe hàng năm. Các chế độ cưới hỏi, thăm hỏi sinh con, ốm đau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

