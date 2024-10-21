Tuyển Sản xuất Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN5, KCN Thạch Thất Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội., Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Soạn thảo, cải tiến hệ thống quy trình, quy định của bộ phận và các phòng ban, đảm bảo phù hợp GMP.
- Soạn thảo, rà soát hồ sơ sản xuất, hồ sơ lô, kiểm tra định mức vật tư, quy trình sản xuất, soát xét lệnh sản xuất, hồ sơ lô.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất, bảo quản trong công ty, kiểm soát tính tuân thủ quy trình, quy định, nguyên tắc GMP, theo dõi, kiểm tra thông tin hoạt động của hệ thống phụ trợ, xử lý vấn đề không phù hợp, hàng trả về, khiếu nại.
- Tham gia hoạt động thẩm định, xây dựng đề cương, thực hiện và báo cáo thẩm định, quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, nhà xưởng, thẩm định vệ sinh.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Dược học
- Kinh nghiệm làm vị trí tương đương tại công ty sản xuất dược mỹ phẩm, mỹ phẩm, TPCN đạt GMP
- Kiến thức về các tiêu chuẩn quản lý
- Kiến thức về dây chuyền sản xuất
- Kĩ năng thẩm định
- Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc liên tục.
- Sức khỏe tốt, nhiệt tình, chịu khó, nhanh nhẹn.

Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 9.000.000đ đến 13.000.000đ/tháng.
- Chế độ BHXH theo quy định pháp luật.
- Hỗ trợ cơm trưa, nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khoẻ, tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân, ...
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, vui vẻ, có định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 3 ngõ 2, phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

