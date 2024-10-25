Tuyển Đảm Bảo Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức năng nhiệm vụ / Công việc / Bổn phận
Quản lý tài liệu: Tài liệu nội bộ, tài liệu ngoài theo ISO Quản lý hồ sơ: Hồ sơ của hệ thống nhà máy và hồ sơ sản phẩm. Lập kế hoạch và chương trình thẩm tra, thẩm định HSD, chất lượng , ATTP sản phẩm, quy trình, HACCP... Theo dõi thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa (CAR) Theo dõi, lưu trữ hồ sơ truy vết, thu hồi và triệu hồi sản phẩm Soạn thảo, ban hành và update tài liệu iso. Lập kế hoạch diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp, thu hồi ... Lập kế hoạch và điều hành hoạt động đánh giá nội bộ. Lập kế hoạch thẩm định, thẩm tra và cải tiến hệ thống an toàn thực phẩm. Tổng hợp, phân tích xu thế các báo cáo liên quan đến sự KPH, phản hồi khách hàng, theo dõi mục tiêu.... Tiếp đoàn thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá tại nhà máy. Ban hành tiêu chuẩn sản phẩm, thực hiện Tự CBCL cho sản phẩm. Thực hiện các báo cáo cho cơ quan ban nghành liên quan đến môi trường: Xả thải, quan trắc môi trường, CNTH.
Trách nhiệm / Nghĩa vụ
Hoàn thành các công việc nêu trong bản mô tả công việc. Hoàn thành các công việc trưởng bộ phận Đảm bảo chất lượng, ban giám giám đốc phân công. Có chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời về toàn bộ những vấn đề trong công việc và những vấn đề phát sinh. Quản lý hệ thống hồ sơ ATTP, hồ sơ FSSC/Iso/BRC
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm Có kinh nghiệm leader từ 3-4 năm ở các nhà máy chế biến thực phẩm Nhạy bén, nắm bắt công việc tốt Làm việc nhóm hiệu quả Đã học qua các khóa đào tạo HACCP, ISO... Có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ nhà hàng Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, điều phối và phối hợp, giao tiếp tốt với bộ phận liên quan trong công việc Vi tính văn phòng, thành thạo exel Tiếng anh giao tiếp tốt (Ielts 6.0)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ:
Lương cạnh tranh + thưởng hiệu suất + tháng lương 13,... Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate.
Cơ hội thử thách và phát triển:
Cơ hội được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam. Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá.
Văn hoá môi trường làm việc:
Làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 17h30) Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG - Golden Gate

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 60, phố Giang Văn Minh - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

