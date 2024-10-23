Tuyển Quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô I/6, Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. BÌnh Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống QLCL FSSC22000 V6, 5S, Kaizen, Halal, ... vv đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả. Rà soát, cập nhật và xây dựng hệ thống tài liệu phù hợp với hoạt động thực tế Xem xét tính cải tiến liên tục của hệ thống đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tối ưu và hiệu quả Xây dựng chương trình đánh giá và giám sát NCC đảm bảo hoạt động và yếu tố đầu vào Xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó rủi ro nhằm loại bỏ rủi ro cho hệ thống và hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Giải quyết những phát sinh (nếu có) một cách chuyên nghiệp thoả mãn khách hàng Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong phạm vi nghiệp vụ liên quan Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm về lĩnh vực hệ thống quản lý chất lượng ít nhất 5 năm, ưu tiên lĩnh vực thực phẩm Có năng lực tư duy, quản lý, điều hành và giải quyết tình huống Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện, đánh giá và thúc đẩy Trách nhiệm, dấn thân và phụng sự

Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương, thưởng, phúc lợi theo năng lực, cống hiến và chính sách của công ty Hưởng đầy đủ chế độ lao động liên quan Được đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn và lãnh đạo trong môi trường chuyên nghiệp Phát triển sự nghiệp cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

