Tuyển Quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
- Hồ Chí Minh: Lô I/6, Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. BÌnh Hưng Hòa B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống QLCL FSSC22000 V6, 5S, Kaizen, Halal, ... vv đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả.
Rà soát, cập nhật và xây dựng hệ thống tài liệu phù hợp với hoạt động thực tế
Xem xét tính cải tiến liên tục của hệ thống đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tối ưu và hiệu quả
Xây dựng chương trình đánh giá và giám sát NCC đảm bảo hoạt động và yếu tố đầu vào
Xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó rủi ro nhằm loại bỏ rủi ro cho hệ thống và hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
Giải quyết những phát sinh (nếu có) một cách chuyên nghiệp thoả mãn khách hàng
Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong phạm vi nghiệp vụ liên quan
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm về lĩnh vực hệ thống quản lý chất lượng ít nhất 5 năm, ưu tiên lĩnh vực thực phẩm
Có năng lực tư duy, quản lý, điều hành và giải quyết tình huống
Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện, đánh giá và thúc đẩy
Trách nhiệm, dấn thân và phụng sự
Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương, thưởng, phúc lợi theo năng lực, cống hiến và chính sách của công ty
Hưởng đầy đủ chế độ lao động liên quan
Được đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn và lãnh đạo trong môi trường chuyên nghiệp
Phát triển sự nghiệp cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
