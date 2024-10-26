Tuyển Đào Tạo thu nhập 12 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hill Villa

- 67A Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

exchange by AIA tổ chức rất nhiều các sự kiện Vitality từ chăm sóc sức khỏe đến giải trí, là cơ hội để bạn có thể dễ dàng tiếp cận, mở rộng nguồn khách hàng mục tiêu và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
I. Tư vấn
- Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất & bảo vệ tối ưu cho Khách Hàng.
II. Chăm sóc khách hàng:
- Mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của Exchange by AIA
III. Branding:
- Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân phù hợp để đại diện thương hiệu công ty, đem đến những trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ cao cấp cho KH.
- Hỗ trợ tổ chức event/workshop và quản lý hoạt động của Exchange by AIA.

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 - 40
- Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học.
- Kinh nghiệm: 1 năm làm việc trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm Kinh Doanh, Tài Chính, Tư Vấn, Dịch Vụ,...)
- Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo Hiểm, sẽ được đào tạo từ đầu
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sales, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bất động sản, du lịch, dịch vụ làm đẹp, giáo dục,..
- Yêu thích công việc sales, kiên trì, ham học hỏi, phát triển bản thân và tận tâm với công việc
- Biết các tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.
- Kỹ năng giao tiếp, có khả năng thương lượng và đàm phát tốt là điểm cộng
- Ngoại hình sáng, dễ nhìn. Tác phong chuyên nghiệp
- Chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định hàng tháng từ 8 - 26 Triệu ++ (Không giới hạn dựa trên năng lực thực tế)
- Chính sách Hoa Hồng cao (Thưởng Tháng/ Quý/ Năm)
- Hỗ trợ thu nhập trong 3 tuần đào tạo đầu tiên: 3.000.000 VNĐ (Không áp KPI tháng đầu tiên)
- Nhận thưởng vinh danh & các contest thưởng thu nhập liên tục hấp dẫn.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội trở thành cấp quản lý nếu vượt qua kỳ đánh giá năng lực sau 6 tháng. Xét thăng tiến 6 tháng/ lần.
- Làm việc trong môi trường năng động, tích cực, hiện đại, không gian mở và thiết bị làm việc hiện đại. Văn phòng làm việc tại các quận trung tâm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận Tân Bình,...
- Được đi du lịch trong và ngoài nước hàng năm: Paris, Thổ Nhĩ Kỳ, Newzealand,...
- Được trải nghiệm những dự án kinh doanh độc nhất chỉ có tại AIA. Được trải nghiệm những chiến dịch mở rộng quan hệ khách hàng doanh nghiệp.
- Đại sứ mang đến cộng đồng những dịch vụ tốt nhất từ tập đoàn dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ trên thế giới và tại Việt Nam.
- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại AIA, huấn luyện về kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

