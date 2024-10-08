Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra những kết luận có giá trị cho hoạt động kinh doanh.

• Áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình dự đoán.

• Sử dụng Python và các thư viện dữ liệu như Pandas, NumPy, Scikit-learn để thực hiện các phép phân tích dữ liệu phức tạp.

• Tạo ra các biểu đồ tương quan, biểu đồ phân tán và các loại biểu đồ khác để minh họa các kết quả và tìm ra mối quan hệ giữa các biến số.

• Ứng dụng lý thuyết kinh tế và các mô hình kinh tế lượng để phân tích dữ liệu tài chính, kinh doanh.

• Phát triển các mô hình machine learning để phân cụm (clustering) và phân loại (classification) dữ liệu nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh cụ thể.

• Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các phân tích dữ liệu có ích, từ đó đưa ra quyết định chiến lược.

• Đóng vai trò là đầu mối liên hệ giữa dữ liệu và các nhóm kinh doanh, đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng một cách hiệu quả và tạo giá trị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có khoảng 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình dữ liệu như Python và các thư viện dữ liệu như Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn.

• Am hiểu về thống kê và các phương pháp phân tích thống kê (ví dụ: hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic, phân tích phương sai - ANOVA, kiểm định giả thuyết, v.v.).

• Có khả năng vẽ và phân tích các biểu đồ tương quan, biểu đồ phân tán, và các biểu đồ phân tích khác thông qua các công cụ như Matplotlib, Seaborn, Plotly.

• Hiểu biết về các mô hình và lý thuyết kinh tế lượng để áp dụng vào phân tích dữ liệu tài chính và kinh doanh.

• Kinh nghiệm với các mô hình machine learning cơ bản như K-means clustering, Decision Trees, Random Forests, và các thuật toán khác để phân cụm và phân loại dữ liệu.

• Kỹ năng phân tích dữ liệu chuyên sâu và khả năng giải quyết các vấn đề kinh doanh thông qua các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu.

• Có tư duy phân tích và tư duy logic tốt.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

Lương cứng và thưởng KPIs cuối năm Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm. Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm). Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ... Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

Cơ hội thử thách và phát triển:

Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam) Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án lớn Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ

Văn hoá môi trường làm việc:

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY

