Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Mức lương 18 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 18 - 26 Triệu

Xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, nghiệp vụ cho các sản phẩm/dịch vụ: URD, SRS.

• Thống nhất nghiệp vụ với khách hàng bằng các tài liệu URD, SRS.

• Xây dựng các tài liệu phục vụ công việc phân tích nghiệp vụ.

• Phối hợp với đội phát triển để xây dựng phần mềm.

• Tham gia vào quá trình kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo và đào tạo theo mục đích, nhu cầu đào tạo.

• Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án lên quản lý/bộ phận liên quan.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 18 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Từ 3-4 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm

• Ưu tiên: Kinh nghiệm phân tích nguồn dữ liệu, kiến thức về các hệ thống tài chính, kế toán (SAP, Bravo) nói chung, và về DWH là ưu tiên Có kiến thức cơ bản về BPM hoặc workflow management

• Biết về kế toán, Nghiệp vụ HR, SQL, BI Tools

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực

Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

Hỗ trợ gửi xe

Teambuilding, Khám sức khỏe năm 1 lần

Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.