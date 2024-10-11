Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần GoGroup
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công Ty Cổ Phần GoGroup

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

1. Cài đặt, cấu hình và nâng cấp phần mềm máy chủ CSDL (Oracle, MS SQL, My SQL,..) và các sản phẩm liên quan.
2. Theo dõi hiệu suất hệ thống và xác định các vấn đề phát sinh.
3. Thiết lập và duy trì các chính sách và thủ tục sao lưu và phục hồi hợp lý.
4. Thực hiện chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang trang DR hàng năm để đảm bảo cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động tốt.
5. Nâng cấp hoặc vá lỗi cơ sở dữ liệu khi cần thiết.
6. Đề xuất những thay đổi và cải tiến để bảo trì hoặc bảo vệ cơ sở dữ liệu.
7. Bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi các mối đe dọa hoặc truy cập trái phép.
8. Lên kế hoạch tăng trưởng và thay đổi (lập kế hoạch năng lực).
9. Làm việc theo nhóm và hỗ trợ 24x7 khi cần thiết.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc từ 4 năm Chứng chỉ Oracle OCA hoặc OCP là một lợi thế Có kinh nghiệm tốt trong việc quản trị, điều chỉnh và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu. Hiểu biết tốt về thiết kế cơ sở dữ liệu, triển khai, xử lý sự cố và bảo trì. Kiến thức về các biện pháp bảo mật CNTT tốt nhất. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản trị viên cơ sở dữ liệu.
Kinh nghiệm làm việc từ 4 năm
Chứng chỉ Oracle OCA hoặc OCP là một lợi thế
Có kinh nghiệm tốt trong việc quản trị, điều chỉnh và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu.
Hiểu biết tốt về thiết kế cơ sở dữ liệu, triển khai, xử lý sự cố và bảo trì.
Kiến thức về các biện pháp bảo mật CNTT tốt nhất.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản trị viên cơ sở dữ liệu.
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Kỹ năng:
- Kiến thức cơ bản về hệ thống Linux, Windows. - Kiến thức cơ bản về Network. - Kiến thức cơ bản về câu lệnh SQL, lập trình PL/SQL. - Hiểu biết sâu sắc về quản trị cơ sở dữ liệu. - Ham học hỏi, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. - Có khả năng quản lý cơ sở dữ liệu trên đám mây là một lợi thế.
- Kiến thức cơ bản về hệ thống Linux, Windows.
- Kiến thức cơ bản về Network.
- Kiến thức cơ bản về câu lệnh SQL, lập trình PL/SQL.
- Hiểu biết sâu sắc về quản trị cơ sở dữ liệu.
- Ham học hỏi, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng quản lý cơ sở dữ liệu trên đám mây là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương hấp dẫn 25tr - 40tr
-
-Xét tăng lương theo quý và hiệu quả công việc
-KPI hàng năm, thưởng ngày lễ.
-Tham gia BHXH quy định của luật lao động
-12 ngày nghỉ phép/năm, có lương tháng 13
-Thưởng dự án theo đánh giá của quản lý trực tiếp
-Du lịch, party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần GoGroup

Công Ty Cổ Phần GoGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 385 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-database-administrator-thu-nhap-25-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210855
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Tư vấn PTA Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn PTA Asia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần GEM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Market Research Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Admicro (Công ty CP VCCorp)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu HBR Holdings
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH EMKAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH EMKAR
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH SX & TM Minh Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH SX & TM Minh Thảo
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần học viện Nutrime
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM
16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 2 USD Navigos Search
16 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp HTH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp HTH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 150 - 180 USD Navigos Search
150 - 180 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Copenhagen Delights Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Copenhagen Delights Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH VIETGOING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH VIETGOING
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH TFV Industries
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN HCN HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HCN HOLDINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH NAHARU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH NAHARU Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm