Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy

1. Cài đặt, cấu hình và nâng cấp phần mềm máy chủ CSDL (Oracle, MS SQL, My SQL,..) và các sản phẩm liên quan.

2. Theo dõi hiệu suất hệ thống và xác định các vấn đề phát sinh.

3. Thiết lập và duy trì các chính sách và thủ tục sao lưu và phục hồi hợp lý.

4. Thực hiện chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang trang DR hàng năm để đảm bảo cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động tốt.

5. Nâng cấp hoặc vá lỗi cơ sở dữ liệu khi cần thiết.

6. Đề xuất những thay đổi và cải tiến để bảo trì hoặc bảo vệ cơ sở dữ liệu.

7. Bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi các mối đe dọa hoặc truy cập trái phép.

8. Lên kế hoạch tăng trưởng và thay đổi (lập kế hoạch năng lực).

9. Làm việc theo nhóm và hỗ trợ 24x7 khi cần thiết.

Kinh nghiệm làm việc từ 4 năm

Chứng chỉ Oracle OCA hoặc OCP là một lợi thế

Có kinh nghiệm tốt trong việc quản trị, điều chỉnh và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu.

Hiểu biết tốt về thiết kế cơ sở dữ liệu, triển khai, xử lý sự cố và bảo trì.

Kiến thức về các biện pháp bảo mật CNTT tốt nhất.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản trị viên cơ sở dữ liệu.

Tiếng Việt, Tiếng Anh

- Kiến thức cơ bản về hệ thống Linux, Windows.

- Kiến thức cơ bản về Network.

- Kiến thức cơ bản về câu lệnh SQL, lập trình PL/SQL.

- Hiểu biết sâu sắc về quản trị cơ sở dữ liệu.

- Ham học hỏi, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng quản lý cơ sở dữ liệu trên đám mây là một lợi thế.

-Mức lương hấp dẫn 25tr - 40tr

-Xét tăng lương theo quý và hiệu quả công việc

-KPI hàng năm, thưởng ngày lễ.

-Tham gia BHXH quy định của luật lao động

-12 ngày nghỉ phép/năm, có lương tháng 13

-Thưởng dự án theo đánh giá của quản lý trực tiếp

-Du lịch, party...

