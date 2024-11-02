Tuyển Công nghệ Thông tin Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
- Hà Nội: Số 103
- 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
Cài đặt, cấu hình, nâng cấp, theo dõi và bảo trì hệ thống với hệ Quản trị CSDL MSSQL, Oracle, MySQL, Postgres, MongoDB, ...
Xử lý và khắc phục và các sự cố liên quan đến CSDL
Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng của CSDL, dự đoán các tác động với các hệ thống liên quan
Quản lý phân cấp, phân quyền và cấp quyền truy xuất dữ liệu, và các vấn đề liên quan đến mã hóa dữ liệu
Thực hiện Backup và Restore CSDL
Xây dựng hệ thống dự phòng cho CSDL
Lên phương án, giải pháp cho các hệ thống có sử dụng CSDL theo yêu cầu của nghiệp vụ mới hoặc nâng cấp hệ thống
Xây dựng hệ thống monitor CSDL
Nâng cấp, triển khai hạ tầng CSDL
Tham gia các dự án với vai trò thiết kế, triển khai CSDL khi có yêu cầu
Hỗ trợ các vấn đề, xử lý sự cố CSDL trong giai đoạn triển khai dự án
Hỗ trợ golive dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường: Đại Học Quốc Gia , Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại.... chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính,.... và các chuyên ngành liên quan khác.
Ưu tin các ứng viên có chứng chỉ LPIC-1 và có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ OCA/OCP, các chứng chỉ quản trị CSDL MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, ... và có kinh nghiệm quản trị CSDL
Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Mức lương NET trả theo năng lực, cộng thêm ít nhất 03 tháng lương thưởng.
Làm việc từ thứ hai đến thứ thứ sáu từ 8h đến 17h30, thứ bảy từ 8h đến 12h00
Hỗ trợ chi phí ăn trưa
Đóng các loại bảo hiểm xã hội, thất nghiệp .. đầy đủ theo quy định nhà nước đối với người lao động.
Thưởng các dịp lễ, tết. Hàng năm tổ chức team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
