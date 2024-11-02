Tuyển Công nghệ Thông tin Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 103 - 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Cài đặt, cấu hình, nâng cấp, theo dõi và bảo trì hệ thống với hệ Quản trị CSDL MSSQL, Oracle, MySQL, Postgres, MongoDB, ... Xử lý và khắc phục và các sự cố liên quan đến CSDL Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng của CSDL, dự đoán các tác động với các hệ thống liên quan Quản lý phân cấp, phân quyền và cấp quyền truy xuất dữ liệu, và các vấn đề liên quan đến mã hóa dữ liệu Thực hiện Backup và Restore CSDL Xây dựng hệ thống dự phòng cho CSDL Lên phương án, giải pháp cho các hệ thống có sử dụng CSDL theo yêu cầu của nghiệp vụ mới hoặc nâng cấp hệ thống Xây dựng hệ thống monitor CSDL Nâng cấp, triển khai hạ tầng CSDL Tham gia các dự án với vai trò thiết kế, triển khai CSDL khi có yêu cầu Hỗ trợ các vấn đề, xử lý sự cố CSDL trong giai đoạn triển khai dự án Hỗ trợ golive dự án.

Cài đặt, cấu hình, nâng cấp, theo dõi và bảo trì hệ thống với hệ Quản trị CSDL MSSQL, Oracle, MySQL, Postgres, MongoDB, ...

Xử lý và khắc phục và các sự cố liên quan đến CSDL

Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng của CSDL, dự đoán các tác động với các hệ thống liên quan

Quản lý phân cấp, phân quyền và cấp quyền truy xuất dữ liệu, và các vấn đề liên quan đến mã hóa dữ liệu

Thực hiện Backup và Restore CSDL

Xây dựng hệ thống dự phòng cho CSDL

Lên phương án, giải pháp cho các hệ thống có sử dụng CSDL theo yêu cầu của nghiệp vụ mới hoặc nâng cấp hệ thống

Xây dựng hệ thống monitor CSDL

Nâng cấp, triển khai hạ tầng CSDL

Tham gia các dự án với vai trò thiết kế, triển khai CSDL khi có yêu cầu

Hỗ trợ các vấn đề, xử lý sự cố CSDL trong giai đoạn triển khai dự án

Hỗ trợ golive dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường: Đại Học Quốc Gia , Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại.... chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính,.... và các chuyên ngành liên quan khác. Ưu tin các ứng viên có chứng chỉ LPIC-1 và có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ OCA/OCP, các chứng chỉ quản trị CSDL MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, ... và có kinh nghiệm quản trị CSDL

Tốt nghiệp các trường: Đại Học Quốc Gia , Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại.... chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính,.... và các chuyên ngành liên quan khác.

Ưu tin các ứng viên có chứng chỉ LPIC-1 và có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ OCA/OCP, các chứng chỉ quản trị CSDL MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, ... và có kinh nghiệm quản trị CSDL

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Mức lương NET trả theo năng lực, cộng thêm ít nhất 03 tháng lương thưởng. Làm việc từ thứ hai đến thứ thứ sáu từ 8h đến 17h30, thứ bảy từ 8h đến 12h00 Hỗ trợ chi phí ăn trưa Đóng các loại bảo hiểm xã hội, thất nghiệp .. đầy đủ theo quy định nhà nước đối với người lao động. Thưởng các dịp lễ, tết. Hàng năm tổ chức team building

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Mức lương NET trả theo năng lực, cộng thêm ít nhất 03 tháng lương thưởng.

Làm việc từ thứ hai đến thứ thứ sáu từ 8h đến 17h30, thứ bảy từ 8h đến 12h00

Hỗ trợ chi phí ăn trưa

Đóng các loại bảo hiểm xã hội, thất nghiệp .. đầy đủ theo quy định nhà nước đối với người lao động.

Thưởng các dịp lễ, tết. Hàng năm tổ chức team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin