Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Lập hồ sơ thầu mảng giá và khối lượng.

- Lập dự doán, phân tích hồ sơ chào giá.

- Tư vấn cho Ban lãnh đạo các phương án chào giá và điều khoản của hợp đồng.

- Đánh giá các yêu cầu của hồ sơ mời thầu so với năng lực đáp ứng của Công ty.

- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các nhà thầu cùng tham gia.

- Phối hợp với các bộ phận để hoàn thành công việc lập hồ sơ dự thầu đúng tiến độ đề ra.

- Là đầu mối xử lý các công tác về chào thầu, Hợp đồng thuộc phạm vi công việc được giao.

- Lập báo cáo, so sánh, lựa chọn và ký Hợp đồng với các Nhà thầu/Nhà cung cấp.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, giao thông...;

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định, giải quyết vấn đề;

Kỹ năng giám sát thực hiện công việc;

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 18-25 triệu.

Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác.

Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Các chế độ BHXH đầy đủ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

