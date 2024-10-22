Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực thi phát triển năng lực kinh doanh bảo hiểm qua hình thức đấu thầu

Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị được giao chuyên quản thực hiện khai thác các dịch vụ bảo hiểm bằng hình thức đấu thầu: phân tích nội dung HSMT, đề xuất phương án đấu thầu, cung cấp tài liệu, biểu mẫu dự thầu, làm rõ đề bài thầu, kiến nghị, nộp HSDT; Phối hợp với đơn vị và PM nghiệp vụ trong đàm phán, thương thảo dự thầu.

2. Thực thi đấu thầu trực tiếp tại Tổng Công ty theo phân công của cán bộ quản lý trực tiếp

3. Tham gia xây dựng các quy trình quy định và các công việc phục vụ vận hành nghiệp vụ đấu thầu

Thống kê kết quả triển khai nghiệp vụ đấu thầu của các đơn vị được giao chuyên quản; Tham gia vào công việc xây dựng, cập nhật hồ sơ năng lực, dữ liệu đấu thầu theo phân công hướng dẫn của cán bộ quản lý trực tiếp; Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản nghiệp vụ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu và chứng thư số được giao để thực hiện các công việc được phân công và đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật của PTI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Kinh nghiệm/Kỹ năng

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bảo hiểm và tối thiểu 01 năm kinh nghiệm chuyên môn đấu thầu bảo hiểm dự án hoặc nghiệp vụ bảo hiểm TSKT-HH; Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc chuyên môn đấu thầu, nghiệp vụ TSKT tại trụ sở chính các doanh nghiệp bảo hiểm; Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đấu thầu, kiến thức quy định pháp luật về đấu thầu, kỹ năng xây dựng và chuẩn bị HSDT, khả năng phân tích HSMT, đề xuất phương án triển khai; Có kiến thức chuyên môn về các NVBH phát sinh trong hoạt động đấu thầu bảo hiểm: BH xây dựng lắp đặt, BH CNBB và tài sản, BH xe cơ giới, BH health care,... Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ; Có kỹ năng đánh giá HSMT và hoàn thiện HSDT; Có năng lực phân tích đánh giá rủi ro; Có khả năng truyền đạt và hướng dẫn; Ưu tiên các ứng viên dưới 30 tuổi.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định Luật Lao động. Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hoá, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.