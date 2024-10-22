Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiền, đầu tư.

- Lập kế hoạch cụ thể thực hiện việc mở rộng, phát triển mạng lưới Nhà đầu tư cá nhân.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho Nhà đầu tư nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Giới thiệu và truyền thông các chính sách, quy trình cho Nhà đầu tư và cập nhật cho Nhà đầu tư các thay đổi về chính sách.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 1 - 2 Năm sale trong các lĩnh vực có liên quan đến tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, đầu từ, huy động vốn.

Ưu tiên ứng viên đã làm qua các bộ phận của ngân hàng, chăm sóc khách hàng VIP/ huy động vốn, tiền gửi kiết kiệm, chứng khoán, các công ty Tài chính ngân hàng/Bảo hiểm nhân thọ

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ: 8 triệu – 19 triệu ( theo năng lực) + thưởng doanh số ( từ 15 triệu-30 triệu)

- Được hưởng các chế độ: Bảo hiểm, ăn trưa, dịp hiếu, ốm đau...

- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển.

- Nghỉ mát, cưới, sinh nhật, ngày phụ nữ, thiếu nhi, Noel, lễ tết, hết dự án, chuyến công tác, thể thao, giải trí...

- Thời gian làm việc: 8h15 - 17h30, 5 ngày/ tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

