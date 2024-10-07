Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Quản lý và Đội ngũ Đầu tư: Hỗ trợ với Quản lý và chuyên viên trong việc lập Kế hoạch đầu tư, phân tích thị trường và đánh giá dự án. Hỗ trợ Báo cáo, tài liệu thuyết trình và các văn bản liên quan đến Dự án Đầu tư. Quản lý lịch làm việc: Sắp xếp lịch phòng họp, lịch công tác, và các cuộc hẹn liên quan đến các hoạt động đầu tư. Theo dõi tiến độ dự án, thông báo và nhắc nhở các bên liên quan về các mốc thời gian quan trọng. Quản lý Dữ liệu và Hồ sơ Đầu tư: Cập nhật và duy trì các hồ sơ liên quan đến đầu tư, đảm bảo mọi thông tin luôn chính xác và đầy đủ. Quản lý tài liệu, hợp đồng, và các giấy tờ liên quan đến các dự án đầu tư. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác: Hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính chung của phòng như soạn thảo thư từ, quản lý thiết bị văn phòng, và xử lý các yêu cầu nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị

Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) trình độ tối thiểu HSK5.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận mức lương theo năng lực, thưởng theo kết quả công việc. Hưởng nhiều chế độ hỗ trợ và đãi ngộ từ công ty: hỗ trợ tiền cơm trưa, phụ cấp xăng xe, điện thoại,... Làm việc trong môi trường truyền thông năng động, chuyên nghiệp. Hưởng các chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước. Đào tạo kĩ năng mềm và kĩ năng chuyên môn. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

