Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Trung Nam, Số 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, làm việc và phát triển mối quan hệ với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính; Tham gia thực hiện công việc liên quan đến IPO, niêm yết... Tham gia giám sát/ chuẩn bị các mô hình tài chính,các phân tích tài chính, cung cấp thông tin cho các quyết định M&A Nghiên cứu, tổng hợp theo dõi thông tin thị trường trong lĩnh vực đầu tư tài chính, dự báo các yêu tố có liên quan ảnh hưởng đến hoạt động của toàn hệ thống để tham mưu cho quản lý; Tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp giữa các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; Kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài theo định kỳ; Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp;

Tìm kiếm, làm việc và phát triển mối quan hệ với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính;

Tham gia thực hiện công việc liên quan đến IPO, niêm yết...

Tham gia giám sát/ chuẩn bị các mô hình tài chính,các phân tích tài chính, cung cấp thông tin cho các quyết định M&A

Nghiên cứu, tổng hợp theo dõi thông tin thị trường trong lĩnh vực đầu tư tài chính, dự báo các yêu tố có liên quan ảnh hưởng đến hoạt động của toàn hệ thống để tham mưu cho quản lý;

Tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp giữa các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước;

Kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài theo định kỳ;

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp/ Tài chính ngân hàng/ Tài chính kế toán và các ngành có liên quan; Có kiến thức trong lĩnh vực kế toán tài chính đầu tư; Có từ 02 năm kinh nghiệm; Tin học văn phòng, Tiếng Anh giao tiếp tốt; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, thực hiện các giao dịch (đầu tư, liên doanh, hợp tác vốn hoặc tương tự); Giao tiếp tốt.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp/ Tài chính ngân hàng/ Tài chính kế toán và các ngành có liên quan;

Có kiến thức trong lĩnh vực kế toán tài chính đầu tư;

Có từ 02 năm kinh nghiệm;

Tin học văn phòng, Tiếng Anh giao tiếp tốt;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, thực hiện các giao dịch (đầu tư, liên doanh, hợp tác vốn hoặc tương tự);

Giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng; Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV; Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt; Ngày nghỉ: Tuân theo quy định của Luật lao động;

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

Ngày nghỉ: Tuân theo quy định của Luật lao động;

Phúc lợi:

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực; Xét tăng lương định kỳ; Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Teambuilding, khám sức khỏe hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,... Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

Teambuilding, khám sức khỏe hàng năm;

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,...

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);

Phụ cấp khác :

Hỗ trợ công tác phí; Hỗ trợ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Hỗ trợ công tác phí;

Hỗ trợ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin