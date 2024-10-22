Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pax Sky, 144

- 146

- 148 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Tư vấn các cơ hội đầu tư cổ phiếu cho khách hàng
- Quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng
- Phát triển danh sách khách hàng qua các nền tảng Online (Youtube, Tiktok, Zalo...)
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng
- Công việc sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn trực tiếp

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam/Nữ, từ 18 - 33 tuổi
- CÓ ĐAM MÊ VÀ YÊU THÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
- CÓ KINH NGHIỆM TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÀ LỢI THẾ, nếu chưa có sẽ được đào tạo
- CÓ KINH NGHIỆM TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÀ LỢI THẾ,
- Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc
- Mong muốn gia tăng thu nhập

Tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng doanh số => Tổng thu nhập từ 20 triệu/tháng trở lên
=> Tổng thu nhập từ 20 triệu/tháng trở lên
- Cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
- Tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty:
Được đào tạo về chuyên môn Phân tích kỹ thuật, Phân tích cơ bản, kiến thức tư vấn Được đào tạo kỹ năng Sale khách hàng, các kênh sale khách phổ biến (Youtube, Tiktok, Zalo...) Được đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu
Được đào tạo về chuyên môn Phân tích kỹ thuật, Phân tích cơ bản, kiến thức tư vấn
Được đào tạo kỹ năng Sale khách hàng, các kênh sale khách phổ biến (Youtube, Tiktok, Zalo...)
Được đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dau-tu-thu-nhap-tren-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job221184
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trình dược viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Dentium Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Dentium Vietnam
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Samsung Vina Electronics (Savina-S) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Samsung Vina Electronics (Savina-S)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Emers Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Emers Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Trelleborg Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Trelleborg Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD FE CREDIT
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Scientist Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trusting Social
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Walker Design Solutions Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD Walker Design Solutions Co., Ltd.
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing O M L LTD. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1 USD O M L LTD.
900 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CJ CGV Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Asia Ingredients Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Asia Ingredients Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Rebel Corporation Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Rebel Corporation Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Đại Học FPT TP.HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUWATER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUWATER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Vinaconex 25 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinaconex 25
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NHÀ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NHÀ ĐẠI PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tsarsi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận Vung Ang II Thermal Power LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY SCHOOLUX AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 USD CÔNG TY SCHOOLUX AI
18 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm