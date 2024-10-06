Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần A-Star Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần A-Star Group
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần A-Star Group

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty cổ phần A-Star Group

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập và đánh giá các yêu cầu từ nhóm kinh doanh. Tiến hành nghiên cứu người dùng, thử nghiệm khả năng sử dụng và thử nghiệm để thu thập thông tin chi tiết và cải thiện trải nghiệm người dùng trên sản phẩm. Tiến hành các số liệu để theo dõi dữ liệu và đo lường hiệu suất của sản phẩm và tính năng. Tạo luồng người dùng, wireframe, nguyên mẫu cho cả trải nghiệm trên thiết bị di động và máy tính Đưa ra quyết định thiết kế dựa trên phân tích dữ liệu để đảm bảo cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm. Liên tục tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế thuyết phục và hiểu tâm lý người dùng cũng như hành trình của người dùng Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (Marketing, Developer,...) để đưa ra phương án thiết kế phù hợp với sản phẩm/dịch vụ. Các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc.
Thu thập và đánh giá các yêu cầu từ nhóm kinh doanh.
Tiến hành nghiên cứu người dùng, thử nghiệm khả năng sử dụng và thử nghiệm để thu thập thông tin chi tiết và cải thiện trải nghiệm người dùng trên sản phẩm.
Tiến hành các số liệu để theo dõi dữ liệu và đo lường hiệu suất của sản phẩm và tính năng.
Tạo luồng người dùng, wireframe, nguyên mẫu cho cả trải nghiệm trên thiết bị di động và máy tính
Đưa ra quyết định thiết kế dựa trên phân tích dữ liệu để đảm bảo cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm.
Liên tục tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế thuyết phục và hiểu tâm lý người dùng cũng như hành trình của người dùng
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (Marketing, Developer,...) để đưa ra phương án thiết kế phù hợp với sản phẩm/dịch vụ.
Các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Gửi CV và Portfolio Kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên. Có kinh nghiệm UX designer. Sử dụng thành thạo phần mềm Figma (hoặc Adobe XD), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng, có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc. Biết chủ động nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế. Hoàn thành đúng deadline được giao. Có thể sử dụng tiếng Anh là một lợi thế. Có máy tính cá nhân (sau 2 tháng thử việc được cung cấp máy tính mới).
Gửi CV và Portfolio
Kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên.
Có kinh nghiệm UX designer.
Sử dụng thành thạo phần mềm Figma (hoặc Adobe XD), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng, có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc.
Biết chủ động nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế.
Hoàn thành đúng deadline được giao.
Có thể sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.
Có máy tính cá nhân (sau 2 tháng thử việc được cung cấp máy tính mới).

Tại Công ty cổ phần A-Star Group Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành. Nghỉ phép: 12 ngày/năm. Chế độ nghỉ phép và làm việc linh hoạt. Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty hàng tháng và thường niên.... Hỗ trợ 100% tiền ăn trưa và tiền gửi xe; tham gia teabreak, ăn liên hoan/party ít nhất 1 lần/tháng. Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên. Được đào tạo và định hướng bởi các leaders giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với thành tích xuất sắc; Chính sách phát triển bản thân phù hợp với từng vị trí. Có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất.
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm. Chế độ nghỉ phép và làm việc linh hoạt.
Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty hàng tháng và thường niên....
Hỗ trợ 100% tiền ăn trưa và tiền gửi xe; tham gia teabreak, ăn liên hoan/party ít nhất 1 lần/tháng.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên.
Được đào tạo và định hướng bởi các leaders giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với thành tích xuất sắc;
Chính sách phát triển bản thân phù hợp với từng vị trí. Có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần A-Star Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần A-Star Group

Công ty cổ phần A-Star Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

