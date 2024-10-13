Tuyển Design thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

· Làm việc trực tiếp với khách để tư vấn và định hướng thiết kế cho khách hàng

· Phân công và quản lý công việc của các thành viên,

· Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ thiết kế của cả team

· Đưa ra ý tưởng và định hướng mục tiêu công việc cho nhân sự trong phòng

· Cùng với team Creative Idea nghiên cứu và định hướng triển khai các xu hướng thiết kế mới

· Báo cáo công việc theo tuần và tháng

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm thiết kế và ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

· Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan: Mỹ thuật, thiết kế đồ họa, tạo dáng công nghiệp....

· Sử dụng thành thạo các phần mềm: Illustrator, indesign, photoshop...

· Ưu tiên các bạn làm trong môi trường Agency, các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế bao bì

· Có tư duy thẩm mĩ, khả năng sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới.

· Khả năng giao tiếp tốt

· Chịu được áp lực cao, kỹ năng làm việc nhóm tốt

· Kĩ năng lập kế hoạch, bảng biểu rõ ràng

· Có khả năng quản lý và đào tạo đội nhóm

· Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : thỏa thuận theo năng lực ̣̣(15-25M)+ Commission theo dự án

· Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

· Thưởng lương tháng 13, thưởng mùa vụ, dự án

· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: BHXH, 12 ngày phép năm....

· Có cơ hội được giao lưu học hỏi, phát triển khả năng bản thân và kỹ năng làm việc theo nhóm.

· Làm việc trong một công ty uy tín trong ngành thiết kế bao bì, môi trường năng động, chuyên nghiệp

· Được tham gia các khóa học đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn

· Tham gia các hoạt động của công ty :sinh nhật, team building...

· Làm việc từ T2 đến T7. Sáng : 8h00 - 12h00, chiều 13h00 - 17h00

· Địa điểm làm việc: VP số 7, ngõ 37 Tây Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

