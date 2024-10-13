Tuyển Design thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Catbox Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

· Làm việc trực tiếp với khách để tư vấn và định hướng thiết kế cho khách hàng
· Phân công và quản lý công việc của các thành viên,
· Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ thiết kế của cả team
· Đưa ra ý tưởng và định hướng mục tiêu công việc cho nhân sự trong phòng
· Cùng với team Creative Idea nghiên cứu và định hướng triển khai các xu hướng thiết kế mới
· Báo cáo công việc theo tuần và tháng
· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm thiết kế và ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
· Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan: Mỹ thuật, thiết kế đồ họa, tạo dáng công nghiệp....
· Sử dụng thành thạo các phần mềm: Illustrator, indesign, photoshop...
· Ưu tiên các bạn làm trong môi trường Agency, các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế bao bì
· Có tư duy thẩm mĩ, khả năng sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới.
· Khả năng giao tiếp tốt
· Chịu được áp lực cao, kỹ năng làm việc nhóm tốt
· Kĩ năng lập kế hoạch, bảng biểu rõ ràng
· Có khả năng quản lý và đào tạo đội nhóm
· Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : thỏa thuận theo năng lực ̣̣(15-25M)+ Commission theo dự án
· Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng
· Thưởng lương tháng 13, thưởng mùa vụ, dự án
· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: BHXH, 12 ngày phép năm....
· Có cơ hội được giao lưu học hỏi, phát triển khả năng bản thân và kỹ năng làm việc theo nhóm.
· Làm việc trong một công ty uy tín trong ngành thiết kế bao bì, môi trường năng động, chuyên nghiệp
· Được tham gia các khóa học đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn
· Tham gia các hoạt động của công ty :sinh nhật, team building...
· Làm việc từ T2 đến T7. Sáng : 8h00 - 12h00, chiều 13h00 - 17h00
· Địa điểm làm việc: VP số 7, ngõ 37 Tây Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 7 ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

