Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Tham gia phát triển các ứng dụng web từ giao diện người dùng (frontend) đến hệ thống máy chủ (backend).
• Thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống API dựa trên Python (Flask, Django) hoặc các framework tương tự.
• Phát triển các thành phần frontend bằng các ngôn ngữ như HTML, CSS, JavaScript (React, Angular, hoặc Vue.js).
• Quản lý cơ sở dữ liệu, viết truy vấn SQL, và tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu (PostgreSQL, MySQL, hoặc các hệ thống cơ sở dữ liệu khác).
• Tích hợp các dịch vụ bên ngoài và APIs với ứng dụng.
• Tìm và khắc phục lỗi, cải thiện hiệu năng ứng dụng.
• Tham gia đóng góp vào kiến trúc phần mềm, đảm bảo các giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu dự án.
• Tham gia các cuộc họp nhóm để hiểu rõ yêu cầu và thảo luận các giải pháp tối ưu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm lập trình Python: Có kinh nghiệm làm việc với các framework Python phổ biến như Django, Flask hoặc các Opensource phổ biến như Odoo. • Kinh nghiệm lập trình JavaScript: Hiểu sâu về JavaScript và có kinh nghiệm sử dụng các framework frontend phổ biến như React, Angular hoặc Vue.js. • Kỹ năng về SQL: Thành thạo trong việc thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu sử dụng SQL (PostgreSQL, MySQL, hoặc các hệ quản trị CSDL khác). • Hiểu biết về phát triển Fullstack: Có kinh nghiệm làm việc với cả backend và frontend, bao gồm việc xây dựng và triển khai các ứng dụng fullstack. • Kinh nghiệm với RESTful API: Thành thạo trong việc thiết kế và tích hợp các API RESTful. • Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt. • Khả năng học hỏi và tự phát triển: Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và liên tục nâng cao kỹ năng.
Ưu tiên: • Kinh nghiệm với các dịch vụ đám mây (AWS, Azure, GCP). • Hiểu biết về Docker, Kubernetes và các công cụ CI/CD. • Kinh nghiệm làm việc với Git và các công cụ quản lý phiên bản khác. • Có hiểu biết về bảo mật ứng dụng web. Chế độ đãi ngộ: • Mức lương cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng (Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm). • Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. • Được tham gia các khóa đào tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 1 lần/năm, thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết.. Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm Thời gian hành chính, từ T2- sáng T7, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật, 1 ngày phép/tháng Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển Chương trình huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức có hệ thống Phúc lợi cực đã vì được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc Quyền lợi được tham gia nhiều hoạt động văn hóa nội bộ ý nghĩa, sự kiện lớn nhỏ của Brands Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình Được hỗ trợ trang thiết bị, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời... Đồng nghiệp trẻ, năng động, chuyên nghiệp, vui chơi hết mình.
Review lương 1 lần/năm, thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết..
Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm
Thời gian hành chính, từ T2- sáng T7, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật, 1 ngày phép/tháng
Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển
Chương trình huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức có hệ thống
Phúc lợi cực đã vì được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc
Quyền lợi được tham gia nhiều hoạt động văn hóa nội bộ ý nghĩa, sự kiện lớn nhỏ của Brands
Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình
Được hỗ trợ trang thiết bị, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời...
Đồng nghiệp trẻ, năng động, chuyên nghiệp, vui chơi hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

