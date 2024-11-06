Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
- Hà Nội: Tầng 3, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Bao gồm, nhưng không giới hạn hoặc một phần các đầu việc sau:
Tham gia vào một nhóm phát triển sản phẩm theo quy trình Agile/Scrum, luôn thay đổi và học tập để xây dựng các sản phẩm tốt nhất mang lại giá trị cho người dùng.
Làm việc với PO, Tech Lead và các thành viên khác trong team để phát triển sản phẩm theo mô hình Agile Scrum.
Liên tục cải thiện chất lượng codebase, đảm bảo code clean và reusable với unit / functional tests
Thực hiện các công việc khác được phân công theo yêu cầu của tech lead.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm phát triển theo framework Laravel hoặc NestJS từ 2 năm trở lên,
Từng làm các dự án Product về Thương mại điện tử là một lợi thế
Chăm chỉ, tỉ mỉ, ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu các kỹ thuật mới.
Tư duy logic tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
UpBase Tech Stack
Infrastructure: Container, K8S
CI/CD: Docker, Github Action.
API: GraphQL
Backend: Laravel, NestJS
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì
12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng
Môi trường làm việc linh hoạt và tập trung tối ưu hóa dựa trên hiệu suất
Được làm những công việc chưa từng làm trước đó, được học và phát triển bản thân.
Quyền lợi khác:
Thưởng tháng lương 13.
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.
Được review tăng lương/level 6 tháng 1 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
