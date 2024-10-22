Tuyển Giáo dục/Đào tạo Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Phát triển giáo án, chương trình giảng dạy cho khối THCS, đảm bảo nắm bắt được tiêu chí giảng dạy và nội dung bài giảng một cách sâu sắc

- Phát triển các tài liệu giảng dạy sao cho sáng tạo và đổi mới (Slide, handouts, worksheet, lesson plan,..)

- Điều phối đội ngũ CTV phát triển học liệu: Tuyển dụng, Đào tạo team, Quản lý và Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của team, đảm bảo các sản phẩm không có bất kì sai sót nào

- Bàn giao và Hướng dẫn đội ngũ Giáo viên nước ngoài sử dụng tài liệu, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp từ GV và nhà trường để điều chỉnh tài liệu cho hợp lí

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

- Độ tuổi từ 30, tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh, có bằng cấp Thạc sỹ về nghiên cứu/ ứng dụng ngôn ngữ/ giảng dạy TA là 1 lợi thế

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong mảng phát triển học liệu, phát triển chương trình giảng dạy cho học sinh K-12

- Hiểu và có kinh nghiệm giảng dạy học sinh lứa tuổi THCS ở các trường công lập là 1 lợi thế lớn

- Hiểu về hệ thống giáo dục Việt Nam và các quy định của ngành về nguồn tài liệu sử dụng để làm giáo án

- Có khả năng chịu áp lực cao, khả năng làm tiểu tiết tốt, đồng thời biết lắng nghe góp ý từ các bên

- Có hiểu biết về các phần mềm/ứng dụng hiện nay đang được giáo viên sử dụng để giảng dạy

Tại Language Link Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận từ 13,000,000 - 17,000,000 gross/tháng, bao gồm Lương cứng + Phụ cấp

- Chế độ nghỉ phép 16 ngày/năm và 3 ngày nghỉ ốm

- Chế độ Bảo hiểm xã hội và Thẻ Chăm sóc sức khỏe PTI cao cấp sau 2 tháng thử việc

- Học bổng học Tiếng Anh miễn phí cho con cái

- Review lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Việt Nam

