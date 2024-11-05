Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 135 Xã Đàn, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL, PL/SQL viết các Package trong CSDL Oracle: Phục vụ các nghiệp vụ banking, fintech
Tối ưu hóa câu lệnh truy vấn với dữ liệu lớn
Tiếp nhận chuyển giao phần mềm từ đơn vị cung cấp
Tham gia nghiên cứu, công nghệ, kỹ thuật để phát triển và tối ưu sản phẩn
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo với ngôn ngữ lập trình PL/SQL, Form/Report Oracle.
Có kinh nghiệm về các tiêu chuẩn bảo mật
Thành thạo việc thiết kế CSDL trên DB Oracle ...
Có kinh nghiệm về việc tối ưu hóa câu truy lệnh truy vấn
Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ T2-T6,
Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2 - 4 tháng lương.
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI