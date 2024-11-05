Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 135 Xã Đàn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin

Sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL, PL/SQL viết các Package trong CSDL Oracle: Phục vụ các nghiệp vụ banking, fintech

Tối ưu hóa câu lệnh truy vấn với dữ liệu lớn

Tiếp nhận chuyển giao phần mềm từ đơn vị cung cấp

Tham gia nghiên cứu, công nghệ, kỹ thuật để phát triển và tối ưu sản phẩn

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo với ngôn ngữ lập trình PL/SQL, Form/Report Oracle.

Có kinh nghiệm về các tiêu chuẩn bảo mật

Thành thạo việc thiết kế CSDL trên DB Oracle ...

Có kinh nghiệm về việc tối ưu hóa câu truy lệnh truy vấn

Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ T2-T6,

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2 - 4 tháng lương.

Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

