Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần GoGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 60 Triệu

Công Ty Cổ Phần GoGroup
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup

Mức lương
15 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 lê văn lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 60 Triệu

Tham gia phát triển dự án về cả Back-end và Front-end. Thực hiện thiết kế, coding và unit test cho dự án. Tham gia việc review code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển dự án.
Tham gia phát triển dự án về cả Back-end và Front-end.
Thực hiện thiết kế, coding và unit test cho dự án.
Tham gia việc review code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển dự án.

Với Mức Lương 15 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với Java tối thiểu 1 năm. Thành thạo trong việc sử dụng các framework web Java như Spring MVC, Spring Boot hoặc Hibernate. Thành thạo trong việc sử dụng 1 trong các Front-end framework (Vue, React, Angular..) để phát triển giao diện người dùng tương tác. Có kiến thức vững về HTML, CSS và JavaScript. Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue (ActiveMQ, Kafka..) để xử lý các thư hàng đợi. -Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS(SQL server, PostgreSQL) và NoSQL(Cassandra, mongodb..) Có kiến thức và kinh nghiệm với Linux. Có thể đọc, hiểu và viết tài liệu bằng tiếng Anh. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có kinh nghiệm làm việc với Java tối thiểu 1 năm.
Thành thạo trong việc sử dụng các framework web Java như Spring MVC, Spring Boot hoặc Hibernate.
Thành thạo trong việc sử dụng 1 trong các Front-end framework (Vue, React, Angular..) để phát triển giao diện người dùng tương tác.
Có kiến thức vững về HTML, CSS và JavaScript.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue (ActiveMQ, Kafka..) để xử lý các thư hàng đợi. -Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS(SQL server, PostgreSQL) và NoSQL(Cassandra, mongodb..)
Có kiến thức và kinh nghiệm với Linux.
Có thể đọc, hiểu và viết tài liệu bằng tiếng Anh.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Xét tăng lương 1- 2 lần/năm. Thưởng: Thưởng Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự... Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài. Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến. Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...
Lương: Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.
Thưởng: Thưởng Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.
Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.
Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GoGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần GoGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 385 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội

