Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM
Mức lương
2 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 2 - 2 USD
Tham gia phát triển và ứng dụng các kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kinh doanh của khách hàng như xây dựng hệ thống chatbot, hệ thống sinh trắc...
Tham gia phát triển một số sản phẩm nội bộ áp dụng các mô hình AI
Đảm nhiệm vai trò là Generative AI Developer, luôn cập nhật các công nghệ mới áp dụng để cải tiến chất lượng công việc
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 2 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính,...
Có kinh nghiệm sử dụng các ngôn ngữ lập trình: Python, Javascript,...
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án AI/ML.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Generative AI.
Hiểu rõ về Transformer, nắm được các mô hình, kỹ thuật và framework NLP như BERT, GPT,...
Hiểu rõ về kỹ thuật computer vision trong nhận diện hình ảnh, phát hiện đối tượng hoặc sinh ảnh; hiểu về các mô hình như GAN, Stable Diffusion,...
Hiểu biết về kỹ thuật dữ liệu, bao gồm quản lý, làm sạch và tiền xử lý dữ liệu
Hiểu biết về các phương pháp AI đáng tin cậy, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và trách nhiệm trong các mô hình và hệ thống AI.
Kỹ năng research, đọc hiểu và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh tốt.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu SQL (PostgresQL, MySQL) và NoSQL (MongoDB).
Quen thuộc với việc xây dựng API và dịch vụ sử dụng REST, SOAP, v.v.
Kinh nghiệm trong hệ thống MLOps: MLflow, DVC, Feature Store, Vector Database, Airflow, CI/CD...
Kinh nghiệm với các dịch vụ AI trên đám mây: Azure, AWS, GCP...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ
Thu nhập: Up to $2500
Up to $2500
Thưởng: Thưởng ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, ...)
Môi trường làm việc
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc.
Được đánh giá và xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty.
Được tham gia chế độ chăm sóc sức khoẻ 24/24 AMELA Care khi làm việc chính thức tại công ty từ 06 tháng trở lên.
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ, khen thưởng..).
Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển.
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, Bilac.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm...
Cơ hội phát triển
Tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm...
Cơ hội thăng cấp rõ ràng, phát triển lên vị trí Quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM
