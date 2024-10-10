Tuyển IT phần mềm CTCP Phần mềm SOFTMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Meco Complex, 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

- Tham gia phát triển các sản phẩm trên nền web, mobile trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng sử dụng một trong các ngôn ngữ C sharp ,Net Core, ASP.NET, React JS, javascript, HTML5...

- Sử dụng cơ sở dữ liệu MS SQL, Oracle

- Tham gia trực tiếp vào việc phân tích, thiết kế hệ thống.

- Xây dựng những giải pháp lớn trong lĩnh vực tài chính, Ngân hàng

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành CNTT các trường đại học, cao đẳng

- Yêu thích lập trình; công nghệ - không yêu cầu kinh nghiệm

- Có tìm hiểu về lập trình một trong các ngôn ngữ C sharp, .Net, .Net Core, React JS hoặc React Native

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc đã từng tìm hiểu, nghiên cứu về ASP.NET

- Có tư duy logic tốt. có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và nhiệt tình với công việc.

- Muốn xây dựng những sản phẩm, giải pháp lớn Made in Vietnam.

Tại CTCP Phần mềm SOFTMART Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương trong thời gian đào tạo

- Lộ trình phát triển rõ ràng từ TTS → Nhân viên chính thức.

- Cấp dụng cụ làm việc đầy đủ

- Tham gia đầy đủ các hoạt động team building của công ty

- Thời gian làm việc linh động

- Đào tạo, tranning và nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Phần mềm SOFTMART

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Phần mềm SOFTMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.