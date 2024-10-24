Tuyển Developer thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian

Tuyển Developer thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian

CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

- Miền Nam

- Miền Trung

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng các dự án WordPress của khách hàng dựa trên framework nội bộ do công ty tự phát triển Bảo trì các dự án WordPress hiện tại, thực hiện công việc kiểm tra hoặc tiến hành các đầu việc fix/sửa theo yêu cầu và lập báo cáo gửi tới khách hàng Phát triển các plugin WordPress của công ty và khách hàng Hỗ trợ khách hàng các vấn đề kỹ thuật trong quá trình bàn giao và sử dụng Tuân thủ các quy tắc coding standards được công ty đề ra Làm việc theo workflow được công ty quy định, báo cáo kết quả đầy đủ và chính xác cho quản lý trực tiếp Đảm bảo KPI của dự án (timeline, khối lượng, chất lượng) Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần
Xây dựng các dự án WordPress của khách hàng dựa trên framework nội bộ do công ty tự phát triển
Xây dựng
Bảo trì các dự án WordPress hiện tại, thực hiện công việc kiểm tra hoặc tiến hành các đầu việc fix/sửa theo yêu cầu và lập báo cáo gửi tới khách hàng
Bảo trì
Phát triển các plugin WordPress của công ty và khách hàng
Phát triển các plugin
Hỗ trợ khách hàng các vấn đề kỹ thuật trong quá trình bàn giao và sử dụng
Hỗ trợ khách hàng
Tuân thủ các quy tắc coding standards được công ty đề ra
coding standards
Làm việc theo workflow được công ty quy định, báo cáo kết quả đầy đủ và chính xác cho quản lý trực tiếp
Đảm bảo KPI của dự án (timeline, khối lượng, chất lượng)
Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các khối trường CNTT (đã ra trường, có chứng nhận). Có tư duy DRY (Don’t Repeat Yourself) và độ nhạy trong công việc, khả năng thích ứng với các môi trường dự án từ đơn giản tới phức tạp Có tính tỉ mỉ và khả năng thẩm mỹ nhất định để hoàn thành yêu cầu mà không cần mô tả quá chi tiết Đã sử dụng Git, quản lý công việc trên JIRA hoặc GitHub Issues. Nắm được workflow Agile Thành thạo sử dụng HTML5, CSS3 (prefer postCSS hoặc SaSS), Javascript (thuần, không jQuery) Có tư duy onpage SEO trong cách triển khai Thành thạo sử dụng PHP cơ bản (biến, vòng lặp, quy tắc đặt tên), sử dụng composer Có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WordPress phổ thông để tuỳ biến cho dự án. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WooCommerce để tuỳ biến theo nhu cầu Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm việc trên môi trường dự án no page-builder Ưu tiên các ứng viên đã triển khai dự án trên nền giao diện GeneratePress hoặc framework tương tự
Đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các khối trường CNTT (đã ra trường, có chứng nhận).
Có tư duy DRY (Don’t Repeat Yourself) và độ nhạy trong công việc, khả năng thích ứng với các môi trường dự án từ đơn giản tới phức tạp
DRY
độ nhạy
Có tính tỉ mỉ và khả năng thẩm mỹ nhất định để hoàn thành yêu cầu mà không cần mô tả quá chi tiết
Đã sử dụng Git, quản lý công việc trên JIRA hoặc GitHub Issues. Nắm được workflow Agile
Git
Thành thạo sử dụng HTML5, CSS3 (prefer postCSS hoặc SaSS), Javascript (thuần, không jQuery)
Có tư duy onpage SEO trong cách triển khai
onpage SEO
Thành thạo sử dụng PHP cơ bản (biến, vòng lặp, quy tắc đặt tên), sử dụng composer
PHP cơ bản
Có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WordPress phổ thông để tuỳ biến cho dự án.
hook WordPress phổ thông
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WooCommerce để tuỳ biến theo nhu cầu
hook WooCommerce
Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm việc trên môi trường dự án no page-builder
Ưu tiên các ứng viên đã triển khai dự án trên nền giao diện GeneratePress hoặc framework tương tự
GeneratePress hoặc framework tương tự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo xứng đáng với năng lực Được thưởng theo hiệu quả công việc ngoài mức lương cứng Được hướng dẫn đào tạo về chuyên môn Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Xét tăng lương 1 năm 1 lần, tăng lương ngay nhân viên khi đạt thành tích xuất sắc Thưởng lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty Thưởng nhân viên xuất sắc của quý, năm nếu vượt các chỉ số KPI đặt ra
Lương hấp dẫn theo xứng đáng với năng lực
Được thưởng theo hiệu quả công việc ngoài mức lương cứng
Được hướng dẫn đào tạo về chuyên môn
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Xét tăng lương 1 năm 1 lần, tăng lương ngay nhân viên khi đạt thành tích xuất sắc
Thưởng lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty
Thưởng nhân viên xuất sắc của quý, năm nếu vượt các chỉ số KPI đặt ra

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-developer-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-job228850
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Thi Công thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Yamasake Nhật Bản
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bảo Hành thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược Sĩ thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Nicotex Fly
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Dược Sĩ thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AGTV SIMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH AGTV SIMED
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược Sĩ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH CN Dược phẩm Quang Anh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân Viên Bảo Hành thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân Viên Livestream TikTok thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Erutech Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 4 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội HỘ KINH DOANH UPET
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sale thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Trực Page thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty Cổ Phần Thương Mại RuBy Group
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Catbox Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám Đốc Tài Chính thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Dự Án thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh B2B thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm