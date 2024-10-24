Tuyển Developer thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc - Miền Nam - Miền Trung

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng các dự án WordPress của khách hàng dựa trên framework nội bộ do công ty tự phát triển Bảo trì các dự án WordPress hiện tại, thực hiện công việc kiểm tra hoặc tiến hành các đầu việc fix/sửa theo yêu cầu và lập báo cáo gửi tới khách hàng Phát triển các plugin WordPress của công ty và khách hàng Hỗ trợ khách hàng các vấn đề kỹ thuật trong quá trình bàn giao và sử dụng Tuân thủ các quy tắc coding standards được công ty đề ra Làm việc theo workflow được công ty quy định, báo cáo kết quả đầy đủ và chính xác cho quản lý trực tiếp Đảm bảo KPI của dự án (timeline, khối lượng, chất lượng) Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần

Bảo trì các dự án WordPress hiện tại, thực hiện công việc kiểm tra hoặc tiến hành các đầu việc fix/sửa theo yêu cầu và lập báo cáo gửi tới khách hàng

Phát triển các plugin WordPress của công ty và khách hàng

Hỗ trợ khách hàng các vấn đề kỹ thuật trong quá trình bàn giao và sử dụng

Tuân thủ các quy tắc coding standards được công ty đề ra

Làm việc theo workflow được công ty quy định, báo cáo kết quả đầy đủ và chính xác cho quản lý trực tiếp

Đảm bảo KPI của dự án (timeline, khối lượng, chất lượng)

Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các khối trường CNTT (đã ra trường, có chứng nhận). Có tư duy DRY (Don’t Repeat Yourself) và độ nhạy trong công việc, khả năng thích ứng với các môi trường dự án từ đơn giản tới phức tạp Có tính tỉ mỉ và khả năng thẩm mỹ nhất định để hoàn thành yêu cầu mà không cần mô tả quá chi tiết Đã sử dụng Git, quản lý công việc trên JIRA hoặc GitHub Issues. Nắm được workflow Agile Thành thạo sử dụng HTML5, CSS3 (prefer postCSS hoặc SaSS), Javascript (thuần, không jQuery) Có tư duy onpage SEO trong cách triển khai Thành thạo sử dụng PHP cơ bản (biến, vòng lặp, quy tắc đặt tên), sử dụng composer Có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WordPress phổ thông để tuỳ biến cho dự án. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WooCommerce để tuỳ biến theo nhu cầu Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm việc trên môi trường dự án no page-builder Ưu tiên các ứng viên đã triển khai dự án trên nền giao diện GeneratePress hoặc framework tương tự

Đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các khối trường CNTT (đã ra trường, có chứng nhận).

Có tư duy DRY (Don’t Repeat Yourself) và độ nhạy trong công việc, khả năng thích ứng với các môi trường dự án từ đơn giản tới phức tạp

Có tính tỉ mỉ và khả năng thẩm mỹ nhất định để hoàn thành yêu cầu mà không cần mô tả quá chi tiết

Đã sử dụng Git, quản lý công việc trên JIRA hoặc GitHub Issues. Nắm được workflow Agile

Thành thạo sử dụng HTML5, CSS3 (prefer postCSS hoặc SaSS), Javascript (thuần, không jQuery)

Có tư duy onpage SEO trong cách triển khai

Thành thạo sử dụng PHP cơ bản (biến, vòng lặp, quy tắc đặt tên), sử dụng composer

Có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WordPress phổ thông để tuỳ biến cho dự án.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WooCommerce để tuỳ biến theo nhu cầu

Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm việc trên môi trường dự án no page-builder

Ưu tiên các ứng viên đã triển khai dự án trên nền giao diện GeneratePress hoặc framework tương tự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo xứng đáng với năng lực Được thưởng theo hiệu quả công việc ngoài mức lương cứng Được hướng dẫn đào tạo về chuyên môn Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Xét tăng lương 1 năm 1 lần, tăng lương ngay nhân viên khi đạt thành tích xuất sắc Thưởng lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty Thưởng nhân viên xuất sắc của quý, năm nếu vượt các chỉ số KPI đặt ra

Lương hấp dẫn theo xứng đáng với năng lực

Được thưởng theo hiệu quả công việc ngoài mức lương cứng

Được hướng dẫn đào tạo về chuyên môn

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Xét tăng lương 1 năm 1 lần, tăng lương ngay nhân viên khi đạt thành tích xuất sắc

Thưởng lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty

Thưởng nhân viên xuất sắc của quý, năm nếu vượt các chỉ số KPI đặt ra

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin