Tuyển Developer thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT
- Hà Nội:
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Xây dựng các dự án WordPress của khách hàng dựa trên framework nội bộ do công ty tự phát triển
Bảo trì các dự án WordPress hiện tại, thực hiện công việc kiểm tra hoặc tiến hành các đầu việc fix/sửa theo yêu cầu và lập báo cáo gửi tới khách hàng
Phát triển các plugin WordPress của công ty và khách hàng
Hỗ trợ khách hàng các vấn đề kỹ thuật trong quá trình bàn giao và sử dụng
Tuân thủ các quy tắc coding standards được công ty đề ra
Làm việc theo workflow được công ty quy định, báo cáo kết quả đầy đủ và chính xác cho quản lý trực tiếp
Đảm bảo KPI của dự án (timeline, khối lượng, chất lượng)
Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các khối trường CNTT (đã ra trường, có chứng nhận).
Có tư duy DRY (Don’t Repeat Yourself) và độ nhạy trong công việc, khả năng thích ứng với các môi trường dự án từ đơn giản tới phức tạp
Có tính tỉ mỉ và khả năng thẩm mỹ nhất định để hoàn thành yêu cầu mà không cần mô tả quá chi tiết
Đã sử dụng Git, quản lý công việc trên JIRA hoặc GitHub Issues. Nắm được workflow Agile
Thành thạo sử dụng HTML5, CSS3 (prefer postCSS hoặc SaSS), Javascript (thuần, không jQuery)
Có tư duy onpage SEO trong cách triển khai
Thành thạo sử dụng PHP cơ bản (biến, vòng lặp, quy tắc đặt tên), sử dụng composer
Có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WordPress phổ thông để tuỳ biến cho dự án.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm (từ 1 năm trở lên) sử dụng các hook WooCommerce để tuỳ biến theo nhu cầu
Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm việc trên môi trường dự án no page-builder
Ưu tiên các ứng viên đã triển khai dự án trên nền giao diện GeneratePress hoặc framework tương tự
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn theo xứng đáng với năng lực
Được thưởng theo hiệu quả công việc ngoài mức lương cứng
Được hướng dẫn đào tạo về chuyên môn
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Xét tăng lương 1 năm 1 lần, tăng lương ngay nhân viên khi đạt thành tích xuất sắc
Thưởng lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty
Thưởng nhân viên xuất sắc của quý, năm nếu vượt các chỉ số KPI đặt ra
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CODE TỐT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
