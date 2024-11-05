Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Sun Grand Ancora, 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ trợ thiết kế giao diện, viết tài liệu, viết testcase trong dự án được

giao.

- Tìm hiểu giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu dự án.

- Thực hiện phát triển các modul trong dự án nếu có khả năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu bắt buộc:

Tại Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys) Thì Được Hưởng Những Gì

- Phát triển nghề nghiệp:

+ Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí; tiếp cận những công nghệ mới nhất

+ Cơ hội tham gia các dự án với các đối tác lớn và cộng tác với những chuyên gia hàng đầu;

+ Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)

