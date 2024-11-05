Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Sun Grand Ancora, 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ trợ thiết kế giao diện, viết tài liệu, viết testcase trong dự án được
giao.
- Tìm hiểu giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu dự án.
- Thực hiện phát triển các modul trong dự án nếu có khả năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu bắt buộc:

Tại Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys) Thì Được Hưởng Những Gì

- Phát triển nghề nghiệp:
+ Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí; tiếp cận những công nghệ mới nhất
+ Cơ hội tham gia các dự án với các đối tác lớn và cộng tác với những chuyên gia hàng đầu;
+ Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.
- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)

Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Sun Grand Ancora, 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

