Tuyển IT phần mềm World Fusion Vietnam Co,.Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hà Nội: Hòa Bình International Tower, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Lập trình C#/.NET:
Tham gia vào phát triển các ứng dụng Winform trên nền tảng .NET Framework.
Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng quản lý, phần mềm doanh nghiệp.
Phân tích và xử lý các yêu cầu, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Hợp tác với đội ngũ kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất phần mềm và cải thiện quy trình.
Lập trình Java:
Phát triển các ứng dụng web sử dụng Spring Frameworks (Spring Boot, Spring MVC, Spring Security,...).
Tham gia vào các dự án về hệ thống quản lý, thương mại điện tử hoặc nền tảng dịch vụ trực tuyến.
Xây dựng và tối ưu hóa API, tích hợp hệ thống backend.
Làm việc với cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu suất của hệ thống
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với: C#/.NET: Có kinh nghiệm với Winform, thành thạo về .NET Framework.; Java: Có kinh nghiệm với Spring Frameworks.
Sử dụng thành thạo công cụ quản lý version SVN/Git
Có kĩ năng phân tích, giải quyết vấn đề
Có kỹ năng tư duy logic, tư duy thuật toán tốt
Communicate tốt (nói và viết), có thể báo cáo và trao đổi issue với khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Ưu tiên:
Biết ngôn ngữ lập trình khác là một lợi thế
Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật là một lợi thế.
Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Thưởng theo chính sách của công ty
Tham gia các hoạt động Team Building, party của công ty
Du lịch Công ty hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Áp dụng giờ làm việc linh hoạt có điều kiện
Không gian làm việc rộng rãi: có quầy bar, khu vực ăn trưa nghỉ ngơi cho nhân viên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
