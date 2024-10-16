Tuyển IT phần mềm World Fusion Vietnam Co,.Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hòa Bình International Tower, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình C#/.NET:

Tham gia vào phát triển các ứng dụng Winform trên nền tảng .NET Framework. Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng quản lý, phần mềm doanh nghiệp. Phân tích và xử lý các yêu cầu, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Hợp tác với đội ngũ kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất phần mềm và cải thiện quy trình.

Tham gia vào phát triển các ứng dụng Winform trên nền tảng .NET Framework.

Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng quản lý, phần mềm doanh nghiệp.

Phân tích và xử lý các yêu cầu, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Hợp tác với đội ngũ kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất phần mềm và cải thiện quy trình.

Lập trình Java:

Phát triển các ứng dụng web sử dụng Spring Frameworks (Spring Boot, Spring MVC, Spring Security,...). Tham gia vào các dự án về hệ thống quản lý, thương mại điện tử hoặc nền tảng dịch vụ trực tuyến. Xây dựng và tối ưu hóa API, tích hợp hệ thống backend. Làm việc với cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu suất của hệ thống

Phát triển các ứng dụng web sử dụng Spring Frameworks (Spring Boot, Spring MVC, Spring Security,...).

Tham gia vào các dự án về hệ thống quản lý, thương mại điện tử hoặc nền tảng dịch vụ trực tuyến.

Xây dựng và tối ưu hóa API, tích hợp hệ thống backend.

Làm việc với cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu suất của hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với: C#/.NET: Có kinh nghiệm với Winform, thành thạo về .NET Framework.; Java: Có kinh nghiệm với Spring Frameworks. Sử dụng thành thạo công cụ quản lý version SVN/Git Có kĩ năng phân tích, giải quyết vấn đề Có kỹ năng tư duy logic, tư duy thuật toán tốt Communicate tốt (nói và viết), có thể báo cáo và trao đổi issue với khách hàng Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với: C#/.NET: Có kinh nghiệm với Winform, thành thạo về .NET Framework.; Java: Có kinh nghiệm với Spring Frameworks.

Sử dụng thành thạo công cụ quản lý version SVN/Git

Có kĩ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Có kỹ năng tư duy logic, tư duy thuật toán tốt

Communicate tốt (nói và viết), có thể báo cáo và trao đổi issue với khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc

Ưu tiên:

Biết ngôn ngữ lập trình khác là một lợi thế Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật là một lợi thế.

Biết ngôn ngữ lập trình khác là một lợi thế

Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật là một lợi thế.

Tại World Fusion Vietnam Co,.Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực Thưởng theo chính sách của công ty Tham gia các hoạt động Team Building, party của công ty Du lịch Công ty hàng năm Khám sức khỏe định kỳ Áp dụng giờ làm việc linh hoạt có điều kiện Không gian làm việc rộng rãi: có quầy bar, khu vực ăn trưa nghỉ ngơi cho nhân viên

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Thưởng theo chính sách của công ty

Tham gia các hoạt động Team Building, party của công ty

Du lịch Công ty hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Áp dụng giờ làm việc linh hoạt có điều kiện

Không gian làm việc rộng rãi: có quầy bar, khu vực ăn trưa nghỉ ngơi cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại World Fusion Vietnam Co,.Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin