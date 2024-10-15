Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C16 Bát Nàn, Quận 2, TP.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và Tối ưu hóa: Tham gia vào việc phát triển, bảo trì và tối ưu hóa hệ thống giao diện desktop, đảm bảo các tính năng cốt lõi hoạt động mượt mà trên các phiên bản khác nhau của Windows; Tùy chỉnh Giao diện Người dùng: Phát triển các tính năng tùy chỉnh giao diện người dùng, cải tiến trải nghiệm người dùng thông qua việc tạo ra một giao diện trực quan, hiện đại và dễ sử dụng; Tích hợp Công nghệ Web: Tích hợp các công nghệ hiện đại như WebView2 để hỗ trợ các tính năng tương tác và cải thiện hiệu suất hệ thống; Tối ưu Hệ thống: Đảm bảo hiệu suất cao nhất cho hệ thống desktop trên cả phần cứng cũ và mới, với việc tối ưu hóa bộ nhớ và tốc độ xử lý; Khắc phục lỗi và Bảo trì: Phát hiện và khắc phục các lỗi kỹ thuật, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn; Hợp tác với Nhóm: Làm việc chặt chẽ với các nhóm thiết kế và QA để đưa ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu người dùng; Tích hợp Windows API/Win32: Sử dụng các API của Windows để tương tác với hệ thống, quản lý các ứng dụng và cải tiến chức năng quản lý cửa sổ trên desktop; Viết tài liệu kỹ thuật: Soạn thảo tài liệu kỹ thuật liên quan đến hệ thống, giúp đồng nghiệp và các thành viên mới dễ dàng tiếp cận và phát triển tiếp theo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo C#: Đây là yêu cầu bắt buộc, do bạn sẽ làm việc trực tiếp với hệ thống trên nền tảng này; Kinh nghiệm với SQLite: Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQLite, vì đây là một thành phần quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống; Kinh nghiệm với C/C++: Có kiến thức về lập trình C/C++ để làm việc với các thành phần hệ thống và tích hợp API thấp của Windows; Kinh nghiệm phát triển trên Windows: Hiểu biết sâu về hệ điều hành Windows, đặc biệt là các API liên quan đến giao diện người dùng và quản lý cửa sổ; Tích hợp Công nghệ Web: Có kinh nghiệm tích hợp công nghệ web, đặc biệt là với WebView2 hoặc các công nghệ tương tự; Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích, debug, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong phát triển phần mềm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động với cơ hội tham gia vào các dự án công nghệ hiện đại; Được phát triển và nâng cao kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp; Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ; Làm việc trực tiếp với những người có kinh nghiệm và tiếp thu kiến thức chuyên môn; Được đào tạo nâng cao trình độ liên tục; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái; Cơ hội thăng tiến cao, review tăng lương 30-50%/ năm; Thưởng nóng, thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING

