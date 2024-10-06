Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tham gia vào dự án lớn của khách hàng Úc. Phân tích và phát triển dựa trên module khách hàng yêu cầu và coding. Tham gia phát triển các dự án Salesforce của đơn vị. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh giao tiếp (thành thạo). Từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên lập trình Saleforce (lợi thế). Tư duy logic, có khả năng phân tích, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 15M + thưởng dự án. Hỗ trợ thiết bị làm việc. Review lương 1 lần/năm. Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm. Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên. Lương tháng 13. Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM

