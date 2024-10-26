Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tham gia vào dự án lớn của khách hàng Úc. Phân tích và phát triển dựa trên module khách hàng yêu cầu và coding. Tham gia phát triển các dự án Salesforce của đơn vị. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Tham gia vào dự án lớn của khách hàng Úc.
Phân tích và phát triển dựa trên module khách hàng yêu cầu và coding.
Tham gia phát triển các dự án Salesforce của đơn vị.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh giao tiếp (thành thạo). Từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên lập trình Saleforce (lợi thế). Chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo. Tư duy logic, có khả năng phân tích, chủ động trong công việc.
Tiếng anh giao tiếp (thành thạo).
Từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên lập trình Saleforce (lợi thế). Chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo.
Tư duy logic, có khả năng phân tích, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 15M + thưởng dự án. Hỗ trợ thiết bị làm việc khi lên chính thức. Review lương 6 tháng một lần, thưởng dự án liên tục. Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm. Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên. Lương tháng 13. Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).
Lương cứng: Upto 15M + thưởng dự án.
Hỗ trợ thiết bị làm việc khi lên chính thức.
Review lương 6 tháng một lần, thưởng dự án liên tục.
Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.
Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.
Lương tháng 13.
Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

