Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Đông, Chung cư học viện bộ Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Vị trí Intern Dev sử dụng Spring Framework là BE và React là FE. Vị trí này sẽ yêu cầu làm việc trên cả FE và BE trong nhóm phát triển sản phẩm. Đối với BE Spring Framework: - Phát triển BE Services &; Databases trên môi trường microservice. - Làm việc với BA để thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên yêu cầu kinh doanh. - Duy trì Cơ sở dữ liệu PostgreSQL dựa trên yêu cầu kinh doanh, triển khai. - Làm việc với các nhà phát triển BA, FE để phát triển API cho FE Tích hợp với các hệ thống nhóm khác, hệ thống của bên thứ 3. - Tối ưu hóa mã cho hiệu suất và khả năng bảo trì theo yêu cầu của nhà phát triển chính. - Sửa lỗi và nâng cấp các dịch vụ Spring theo yêu cầu của lead developer. - Viết tài liệu theo yêu cầu. - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng phòng. Đối với FE React: - Phát triển ứng dụng FE React.js trên môi trường microservice. - Phát triển các thành phần và chức năng của React dựa trên yêu cầu kinh doanh. - Làm việc với BA &; Designer để tạo kiểu và phát triển giao diện người dùng. - Làm việc với nhà phát triển BE để tích hợp với BE API. - Tối ưu hóa hiệu suất mã và khả năng bảo trì theo yêu cầu của nhà phát triển chính. - Sửa lỗi và nâng cấp ứng dụng FE theo yêu cầu của nhà phát triển chính. - Viết tài liệu theo yêu cầu Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng phòng
Đối với BE Spring Framework:
Đối với FE React:

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học (chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Phần mềm, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành liên quan);
- Ưu tiên các ứng viên đã từng đi thực tập, đi làm fulltime;
- Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng các công cụ quản lý dự án như Jira, Trello;
- Có kiến thức cơ bản về Database, SQL;
- Tiếng anh cơ bản;
- Khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
- Tư duy logic, khả năng tiếp cận và phân tích xử lý dữ liệu linh hoạt, tích cực;
- Tự tin thuyết trình, tư vấn, thuyết phục tốt;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Visio).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường mở, năng động, trẻ trung;
- Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc;
- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Carrer Path rõ ràng;
- Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party...;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu (tầng) 02, 0.04 Tháp A2, Khu chung cư Phức hợp lô M1 (Sarimi), Số 74 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị SaLa, Phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

