Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Ngày đăng tuyển: 31/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2025
DevOps Engineer

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

- Thiết kế các pipeline phục vụ cho development (CI/CD) các project của công ty
- Thiết kế hệ thống Monitor hạ tầng, service của công ty
- Chịu trách nhiệm về vận hành, hiệu năng của server trên môi trường production;
- Đề xuất cải tiến, tối ưu hóa hệ thống và đảm bảo hệ thống làm việc ổn định, dễ quản lý và an toàn.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Devops Engineer hoặc System admin
- Có kinh nghiệm làm việc với môi trường Cloud: GCP, Openstack
- Có kinh nghiệm với Database MySQL, MongoDB, PostgreSQL
- Có kinh nghiệm vận hành môi trường production sử dụng nginx + php-fpm, java springboot
- Có kinh nghiệm về monitor tools: Zabbix, Prometheus... và logging platfrom: ELK/EFK
- Có khả năng tìm hiểu công nghệ mới, làm việc độc lập cũng như theo team.
Ưu tiên ứng viên có một vài kiến thức và kỹ năng trong số sau: (Kỹ năng còn thiếu có thể được đào tạo trong khi làm việc)
- Ứng viên có ý thức về bảo mật hệ thống.
- Có khả năng viết script Bash/Python.
- Kinh nghiệm với CI/CD tools Gitlab CI, Jenkins...
- Có kinh nghiệm làm việc với Cloud Provider: GCP
- Có kinh nghiệm sử dụng các automation tools: Ansible, Terraform
- Có hiểu biết về mô hình Micro Services.
- Có kinh nghiệm sử dụng: Docker, Kubernetes, API GW

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.
Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review lương 9 tháng/lần
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 phố Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

