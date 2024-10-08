Tuyển DevOps thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

SALESCORE CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại SALESCORE CO., LTD

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu suất cao.
Tự động hóa quy trình phát triển, kiểm thử và triển khai phần mềm bằng các công cụ và kỹ thuật hiện đại. Giám sát hệ thống, xử lý sự cố và đảm bảo bảo mật, đồng thời cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực DevOps hoặc quản lý hệ thống. Kỹ năng cần có: Tự động hóa hạ tầng Thiết lập Pipeline CI/CD Container hóa & Điều phối Giám sát và Logging Bảo mật và Tuân thủ Quản lý đám mây Tối ưu hóa hiệu suất Phản ứng và Khắc phục sự cố Quản lý Phiên bản & Cấu hình Sao lưu và Khôi phục sau thảm họa Trách nhiệm: Cần có trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực DevOps hoặc quản lý hệ thống.
Kỹ năng cần có: Tự động hóa hạ tầng Thiết lập Pipeline CI/CD Container hóa & Điều phối Giám sát và Logging Bảo mật và Tuân thủ Quản lý đám mây Tối ưu hóa hiệu suất Phản ứng và Khắc phục sự cố Quản lý Phiên bản & Cấu hình Sao lưu và Khôi phục sau thảm họa
Kỹ năng cần có:
Tự động hóa hạ tầng Thiết lập Pipeline CI/CD Container hóa & Điều phối Giám sát và Logging Bảo mật và Tuân thủ Quản lý đám mây Tối ưu hóa hiệu suất Phản ứng và Khắc phục sự cố Quản lý Phiên bản & Cấu hình Sao lưu và Khôi phục sau thảm họa
Tự động hóa hạ tầng
Thiết lập Pipeline CI/CD
Container hóa & Điều phối
Giám sát và Logging
Bảo mật và Tuân thủ
Quản lý đám mây
Tối ưu hóa hiệu suất
Phản ứng và Khắc phục sự cố
Quản lý Phiên bản & Cấu hình
Sao lưu và Khôi phục sau thảm họa
Trách nhiệm: Cần có trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Trách nhiệm:

Tại SALESCORE CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: Đầy đủ theo luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc: Môi trường quốc tế. Cơ hội: Có thể được thăm trụ sở chính tại Hàn Quốc. Đồng nghiệp: Đội ngũ trẻ trung, thân thiện, năng động và nhiệt huyết.
Phúc lợi: Đầy đủ theo luật lao động Việt Nam.
Phúc lợi:
Môi trường làm việc: Môi trường quốc tế.
Môi trường làm việc:
Cơ hội: Có thể được thăm trụ sở chính tại Hàn Quốc.
Cơ hội:
Đồng nghiệp: Đội ngũ trẻ trung, thân thiện, năng động và nhiệt huyết.
Đồng nghiệp:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALESCORE CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 615, 532 Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

