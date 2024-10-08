Tuyển DevOps thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu suất cao.

Tự động hóa quy trình phát triển, kiểm thử và triển khai phần mềm bằng các công cụ và kỹ thuật hiện đại. Giám sát hệ thống, xử lý sự cố và đảm bảo bảo mật, đồng thời cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả công việc.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực DevOps hoặc quản lý hệ thống. Kỹ năng cần có: Tự động hóa hạ tầng Thiết lập Pipeline CI/CD Container hóa & Điều phối Giám sát và Logging Bảo mật và Tuân thủ Quản lý đám mây Tối ưu hóa hiệu suất Phản ứng và Khắc phục sự cố Quản lý Phiên bản & Cấu hình Sao lưu và Khôi phục sau thảm họa Trách nhiệm: Cần có trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại SALESCORE CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: Đầy đủ theo luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc: Môi trường quốc tế. Cơ hội: Có thể được thăm trụ sở chính tại Hàn Quốc. Đồng nghiệp: Đội ngũ trẻ trung, thân thiện, năng động và nhiệt huyết.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin