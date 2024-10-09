Tuyển IT phần mềm SALESCORE CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại SALESCORE CO., LTD
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu suất cao.
Tự động hóa quy trình phát triển, kiểm thử và triển khai phần mềm bằng các công cụ và kỹ thuật hiện đại. Giám sát hệ thống, xử lý sự cố và đảm bảo bảo mật, đồng thời cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả công việc.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực DevOps hoặc quản lý hệ thống. Kỹ năng cần có: Tự động hóa hạ tầng Thiết lập Pipeline CI/CD Container hóa & Điều phối Giám sát và Logging Bảo mật và Tuân thủ Quản lý đám mây Tối ưu hóa hiệu suất Phản ứng và Khắc phục sự cố Quản lý Phiên bản & Cấu hình Sao lưu và Khôi phục sau thảm họa Trách nhiệm: Cần có trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Tại SALESCORE CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Đầy đủ theo luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc: Môi trường quốc tế. Cơ hội: Có thể được thăm trụ sở chính tại Hàn Quốc. Đồng nghiệp: Đội ngũ trẻ trung, thân thiện, năng động và nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALESCORE CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
