Tuyển DevOps thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa A, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Thiết kế, tư vấn hạ tầng, triển khai các hệ thống CNTT trên môi trường AWS đảm bảo tính scalability, reliability, high availability, performance, security
Tư vấn bộ phận Phát triển hệ thống (Dev) về kiến trúc hạ tầng Microservice và các công cụ trên môi trường AWS cho các dự án CNTT
Nghiên cứu, phát triển về các công cụ Container Service, API Gateway, CI/CD, SQS, Kafka...
Tham gia xây dựng và vận hành quy trình CI/CD cho các hệ thống
Tham gia công việc chuyển đổi kiến trúc ứng dụng hệ thống từ Monolithic sang Microservice

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc với công cụ Microservices: Elastic Container Service (ECS), Elastic Kubernet Service (EKS)...
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng tuyển
Có khả năng sử dụng 1 trong số công cụ CI/CD: Jenkins, Code pipeline, Code Build, CloudFormation, Terraform, Chef...
Có khả năng quản trị vận hành các nền tảng DB như MS SQL, My SQL, Elastic Search...
Có kỹ năng triển khai service trên các OS như Windows, Linux...
Có hiểu biết về lập trình cơ bản về NodeJS, .NET, Java...
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống mornitor: ELK, Zabbix, APM...
Có kinh nghiệm làm việc về hệ thống cloud: AWS, Google Cloud...
Có ý thức cầu tiến, trung thực, trách nhiệm với công việc
Yêu thích, có niềm đam mê lĩnh vực nghiên cứu phát triển CNTT, Devops
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách:
Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 ngày phép năm + nghỉ phép theo thâm niên
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
2. Môi trường làm việc:
Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển; F88 cũng là brand top 1 trong lĩnh vực Tài chính cá nhân
Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum
Được tiếp cận với các Công nghệ hiện tại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
3. Cơ hội phát triển:
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển
Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, gian 206 tòa nhà N-01A Golden land 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

