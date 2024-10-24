Tuyển DevOps thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
- Hà Nội: tòa A, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Thiết kế, tư vấn hạ tầng, triển khai các hệ thống CNTT trên môi trường AWS đảm bảo tính scalability, reliability, high availability, performance, security
Tư vấn bộ phận Phát triển hệ thống (Dev) về kiến trúc hạ tầng Microservice và các công cụ trên môi trường AWS cho các dự án CNTT
Nghiên cứu, phát triển về các công cụ Container Service, API Gateway, CI/CD, SQS, Kafka...
Tham gia xây dựng và vận hành quy trình CI/CD cho các hệ thống
Tham gia công việc chuyển đổi kiến trúc ứng dụng hệ thống từ Monolithic sang Microservice
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc với công cụ Microservices: Elastic Container Service (ECS), Elastic Kubernet Service (EKS)...
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng tuyển
Có khả năng sử dụng 1 trong số công cụ CI/CD: Jenkins, Code pipeline, Code Build, CloudFormation, Terraform, Chef...
Có khả năng quản trị vận hành các nền tảng DB như MS SQL, My SQL, Elastic Search...
Có kỹ năng triển khai service trên các OS như Windows, Linux...
Có hiểu biết về lập trình cơ bản về NodeJS, .NET, Java...
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống mornitor: ELK, Zabbix, APM...
Có kinh nghiệm làm việc về hệ thống cloud: AWS, Google Cloud...
Có ý thức cầu tiến, trung thực, trách nhiệm với công việc
Yêu thích, có niềm đam mê lĩnh vực nghiên cứu phát triển CNTT, Devops
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt
Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ 12 ngày phép năm + nghỉ phép theo thâm niên BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 ngày phép năm + nghỉ phép theo thâm niên
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
2. Môi trường làm việc:
Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển; F88 cũng là brand top 1 trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum Được tiếp cận với các Công nghệ hiện tại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển; F88 cũng là brand top 1 trong lĩnh vực Tài chính cá nhân
Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum
Được tiếp cận với các Công nghệ hiện tại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
3. Cơ hội phát triển:
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88 Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển
Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
