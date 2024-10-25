Tuyển DevOps thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về vận hành hệ thống ứng dụng của Vinmec trong phạm vi phụ trách. Kiểm soát tình hình hoạt động của các ứng dụng được giao, cập nhật kết quả kiểm tra theo từng đầu việc được thiết lập cho từng ứng dụng. Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống CNTT trong phạm vi phụ trách, bao gồm bảo dưỡng định kỳ và viêc bảo trì theo thỏa thuận với nhà cung cấp. Tổ chức xử lý sự cố vận hành. Thực hiện kiểm thử các kịch bản khắc phục sự cố. Tham gia triển khai các Hệ thống ứng dụng CNTT theo dự án thay thế ứng dụng hoặc các ứng dụng CNTT được phát triển mới. Tư vấn, hỗ trợ thông tin hoặc là thành viên cho các dự án triển khai Hệ thống ứng dụng CNTT.

Chịu trách nhiệm về vận hành hệ thống ứng dụng của Vinmec trong phạm vi phụ trách.

Kiểm soát tình hình hoạt động của các ứng dụng được giao, cập nhật kết quả kiểm tra theo từng đầu việc được thiết lập cho từng ứng dụng.

Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống CNTT trong phạm vi phụ trách, bao gồm bảo dưỡng định kỳ và viêc bảo trì theo thỏa thuận với nhà cung cấp.

Tổ chức xử lý sự cố vận hành.

Thực hiện kiểm thử các kịch bản khắc phục sự cố.

Tham gia triển khai các Hệ thống ứng dụng CNTT theo dự án thay thế ứng dụng hoặc các ứng dụng CNTT được phát triển mới.

Tư vấn, hỗ trợ thông tin hoặc là thành viên cho các dự án triển khai Hệ thống ứng dụng CNTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị CSDL: MS SQL, Oracle DB, Postgresql, Mongo DB,... Có hiểu biết về Message Queue, Redis queue, cache. Có hiểu biết về các hệ điều hành: Window, Linux. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành hệ thống trên môi trường Cloud: AWS, Azure, Google cloud. Khả năng lập trình tích hợp (REST API) hoặc Web service APIs trên môi trường Cloud/ On Premise. Hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình khác: C#, .Net, Python, JSON,... Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên nghành CNTT, điện tử viễn thông. Có thể làm việc với áp lực cao, nhạy bén trong giao tiếp và tiếp thu nhanh thông tin. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt, luôn chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao. Có kỹ năng lắng nghe, trao đổi và hiểu chính xác nhu cầu khách hàng. Tận tâm, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị CSDL: MS SQL, Oracle DB, Postgresql, Mongo DB,...

Có hiểu biết về Message Queue, Redis queue, cache.

Có hiểu biết về các hệ điều hành: Window, Linux.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành hệ thống trên môi trường Cloud: AWS, Azure, Google cloud.

Khả năng lập trình tích hợp (REST API) hoặc Web service APIs trên môi trường Cloud/ On Premise.

Hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình khác: C#, .Net, Python, JSON,...

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên nghành CNTT, điện tử viễn thông.

Có thể làm việc với áp lực cao, nhạy bén trong giao tiếp và tiếp thu nhanh thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt, luôn chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao.

Có kỹ năng lắng nghe, trao đổi và hiểu chính xác nhu cầu khách hàng.

Tận tâm, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện... Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Thu nhập hấp dẫn; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin