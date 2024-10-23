Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chủ động được việc khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, nước thải.
- Chủ động được việc thiết kế hệ thống.
- Giám sát thi công tại công trình
- Chủ động việc lên hồ sơ bản vẽ hoàn công công trình, lên hồ sơ nghiệm thu công trình
- Triển khai các công việc do ban giám đốc giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương tự
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ môi trường
- Chăm chỉ, nhiệt tình, yêu nghề, chịu được áp lực công việc
- Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập
- Có khả năng công tác xa trong vòng 1 tháng

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10.000.000 – 15.000.000 tùy theo năng lực
- Mức thưởng: thưởng theo hiệu quả hoàn thành công trình dự án
- Phụ cấp: Tiền ăn trưa, phụ cấp công tác ngoại tỉnh
- Được tham gia bảo hiểm (sau 1-3 tháng tháng thử việc ) theo quy định hiện hành, các chế độ thưởng/ phạt của công ty.
- Được đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý để phát triển bản thân và phục vụ cho công việc.
- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng.
• Thời gian làm việc:
- Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 theo giờ hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KĐT Nam La Khê, P La Khê, Q Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

