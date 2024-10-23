Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chủ động được việc khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, nước thải.

- Chủ động được việc thiết kế hệ thống.

- Giám sát thi công tại công trình

- Chủ động việc lên hồ sơ bản vẽ hoàn công công trình, lên hồ sơ nghiệm thu công trình

- Triển khai các công việc do ban giám đốc giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương tự

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ môi trường

- Chăm chỉ, nhiệt tình, yêu nghề, chịu được áp lực công việc

- Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập

- Có khả năng công tác xa trong vòng 1 tháng

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10.000.000 – 15.000.000 tùy theo năng lực

- Mức thưởng: thưởng theo hiệu quả hoàn thành công trình dự án

- Phụ cấp: Tiền ăn trưa, phụ cấp công tác ngoại tỉnh

- Được tham gia bảo hiểm (sau 1-3 tháng tháng thử việc ) theo quy định hiện hành, các chế độ thưởng/ phạt của công ty.

- Được đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý để phát triển bản thân và phục vụ cho công việc.

- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng.

• Thời gian làm việc:

- Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 theo giờ hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh

